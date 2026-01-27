27.01.26, 09:01 Mis hinnaga selle diisel Cayenne’i siis kätte saab? Sattusin ühel õhtul heade tuttavate seltskonda, kus – nagu ikka – tuli juttu autodest. Ühel hetkel kõlas küsimus: “Kuule, mis hinnaga selle diisel Cayenne’i tänapäeval siis kätte saab?“ See pani mind mõtlema. Olgugi et Cayenne’i ei pakuta diiselmootoriga juba alates 2018. aastast, elab diisel paljude inimeste peas endiselt edasi kui justkui kohustuslik valik suure ja võimeka auto puhul.

Maario Orgla on Auto 100 Premiumi tegevjuht. Auto 100 Premium on Porsche, Lamborghini ja Bentley sõidukite edasimüüja Eestis.

Ja see on täiesti mõistetav. Aastaid oli diisel suurte autode maailmas kõige loogilisem otsus – pikk sõiduulatus, harvem tankimine, madalam kütusekulu ja tunne, et suur ja võimas auto ei tähenda automaatselt suuri igakuiseid kulusid (loe: kütusearveid).

Enamik juhte ei valinud diislit diisli enda pärast, vaid loogika tõttu. Vajadus ei olnud mootoris, vaid pakutavas lahenduses.

Uus alternatiiv diislile – hübriid

Diisli suurem võidukäik algas 1990. aastatel. Porsche jõudis diiselmootorini Cayenne’i mudelil alles 2012. aastal ning loobus sellest juba mõni aasta hiljem. See otsus ei sündinud üksnes keskkonnaregulatsioonide sunnil, vaid sügavamast arusaamast, mis teeb Porschest Porsche. Insenerid mõistsid, et sportauto süda on bensiinimootor – selle pöörded, heli ja vahetu reaktsioon gaasipedaalile. Diisel ei pakkunud seda emotsiooni, mida Porsche kliendid ootasid. Samas jäi aga ootus ökonoomsusele alles.

Kõik see kokku tõukas Porsche insenere otsima innovaatilisi ja nutikaid lahendusi. Kogu arendustegevus suunati pistikhübriidile – lahendusele, mis pakub diisliga võrreldavat säästlikkust, kuid vastab paremini tänapäevastele ootustele ja uue ajastu väärtustele. Linnas tehakse rohkem lühikesi sõite, hinnatakse vaikust ja puhtamat keskkonda, samas peab auto endiselt olema mugav, praktiline ja võimekas ka pikal teekonnal. Teisisõnu sündis uus, innovaatiline ja teadlik alternatiiv diislile.

Pistikhübriid on puhtam, vaiksem, sageli ka ökonoomsem ning samas piisavalt jõuline ja praktiline suure auto jaoks. Sama loogika – lihtsalt tänases võtmes. Elektrimootori kombineerimisel bensiinimootoriga on Porsche saavutanud haruldase tasakaalu: jõuline, ent samal ajal säästlik, ning võimsam kui kunagi varem.

Hübriid kui tänapäevane loogiline valik

Paljude jaoks on Cayenne E-Hybrid täna see, mis diisel kunagi oli: ratsionaalne, läbimõeldud ja igapäevaelus mugav valik. Elektriline sõit linnas ja lühikestel otsadel tähendab vaikust ja väiksemat kütusekulu, seejuures loobumata mugavusest või sõidudünaamikast.

Samas jääb alles vabadus sõita pikalt ja muretult: pole vaja marsruute ümber planeerida ega mõelda laadimispeatustele. Linnas elekter, maanteel bensiin – ja igakuist kütusearvet vaadates on see kokkuvõttes sageli võrreldes diisliga märgatavalt mõistlikum tulemus.

Üha rohkematel inimestel on täna kodus päikesepaneelid ning ka akusalvestite paigaldamine on tõusuteel. Miks siis mitte panna kodu jaoks tehtud investeering veelgi rohkem kasu teenima ja kasutada enda toodetud energiat igapäevasteks sõitudeks?

Porsche Cayenne E-Hybrid ei ole hübriid trendi pärast. Sisuliselt täidab see sama rolli, mida diisel aastaid täitis – lihtsalt ajas edasi liikunud kujul. Seega anna Cayenne E-Hybridile võimalus.

Ja vastates nüüd ka sõbra esitatud küsimusele: Cayenne’i hinnad on mõistlikud.

