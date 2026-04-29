Tagasi AUTOD

29.04.26, 17:58 Volkswagen tuli välja odavama elektriautoga, et võidelda hiinlastega Saksamaa autotootja Volkswagen tuli välja oma senise soodsaima elektriautoga, et muu hulgas konkureerida Hiina tootjatega.

Volkswagen lansseeris elektriauto ID.Polo, mis peaks hinnatasemelt suutma konkureerida populaarsust kogunud Hiina brändidega.

Foto: Volkswagen AG

Volkswagen tõi täna avalikkuse ette ID.Polo, mille jaehind algab ligikaudu 25 000 eurost. Tegemist on ühe baastaseme elektriautoga neljast, mis tuleb tänavu Volkswageni grupis välja. Samale platvormile ehitatakse ka Škoda ja Cupra elektriauto, mis peaks brändideüleselt aitama grupil säästa ligikaudu 650 miljonit eurot, teatas autotootja.