Volkswagen tuli välja odavama elektriautoga, et võidelda hiinlastega

Volkswagen lansseeris elektriauto ID.Polo, mis peaks hinnatasemelt suutma konkureerida populaarsust kogunud Hiina brändidega.
Foto: Volkswagen AG
Volkswagen tõi täna avalikkuse ette ID.Polo, mille jaehind algab ligikaudu 25 000 eurost. Tegemist on ühe baastaseme elektriautoga neljast, mis tuleb tänavu Volkswageni grupis välja. Samale platvormile ehitatakse ka Škoda ja Cupra elektriauto, mis peaks brändideüleselt aitama grupil säästa ligikaudu 650 miljonit eurot, teatas autotootja.
