Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5001,02%7 209,01
  • DOW 301,62%49 652,14
  • Nasdaq 0,89%24 892,31
  • FTSE 100−0,81%10 294,45
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,92
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5001,02%7 209,01
  • DOW 301,62%49 652,14
  • Nasdaq 0,89%24 892,31
  • FTSE 100−0,81%10 294,45
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,92
  • ST

KIK avas toetuse biometaani sisestuspunktide rajamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas 28. jaanuaril taotlusvooru ettevõtetele biometaani sisestuspunktide rajamiseks, et kasutada biometaani gaasi ülekandevõrgus. Toetuse abil saab rajada avaliku sisestuspunkti, mille kaudu sisestataks gaasivõrku aastas minimaalselt 33 gigavatt-tundi biometaani. Taotlusvoor on avatud 28. aprillini ja selle eelarve on kaks miljonit eurot.
Rajatav biometaani sisestuspunkt peab olema sisestusvõimsusega vähemalt 20 megavatti ja sisestusmaht peab aastaks 2029 olema vähemalt 33 gigavatt-tundi aastas. Toetust saab taotleda Eesti äriühing, kes ei ole võrguettevõtja.
  • Rajatav biometaani sisestuspunkt peab olema sisestusvõimsusega vähemalt 20 megavatti ja sisestusmaht peab aastaks 2029 olema vähemalt 33 gigavatt-tundi aastas. Toetust saab taotleda Eesti äriühing, kes ei ole võrguettevõtja.
  • Foto: Keskkonnainvesteeringute Keskus
„Biometaani tootmine on Eestis viimase 6 aasta jooksul 7 korda kasvanud ning praegu leiab meie kodumaine puhas gaaskütus kasutust peamiselt transpordis. Analüüsid näitavad, et biometaani tootmisel on veel tänasest tasemest mitmekordne kasvuruum. Uue meetmega toetame biometaani sisestuspunkti rajamist, et toetada gaasivõrgu dekarboniseerimist ja energiajulgeolekut,“ sõnab energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.
„Kuigi biometaan on Eestis valdavalt kasutusel transpordisektoris, on seda võimalik kasutada maagaasi asemel ka tööstuses ning rohelise energiaallikana elektri ja soojuse tootmisel. Olemasoleva maagaasivõrgu kasutamine biometaani transpordiks loob biometaani tootjatele paremad võimalused toodangu müügiks. Siin on ettevõtetele abiks sisestuspunkti rajamise investeeringutoetus,” sõnas KIKi energeetika ja liikuvuse valdkonnajuht Kristjan Kalda.
Rajatav biometaani sisestuspunkt peab olema sisestusvõimsusega vähemalt 20 megavatti ja sisestusmaht peab aastaks 2029 olema vähemalt 33 gigavatt-tundi aastas. Toetust saab taotleda Eesti äriühing, kes ei ole võrguettevõtja.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 2 miljonit eurot, toetuse osakaal on kuni 75 protsenti ja taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot. Taotlemine on avatud e-toetuse keskkonnas kuni 28. aprillini 2026. Täpsemat infot toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt.
Varem on KIK toetanud biometaani tootmisjaamade rajamist 15 miljoni euroga Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest, jaamad rajatakse Halingale, Tahulasse ja Viiratsisse. Kõikide varem toetust saanud projektidega saab tutvuda KIKi kodulehel.
Toetust antakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest ja toetuse töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026