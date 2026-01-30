Välisturgudele laienemine: kui jala ukse vahele saad, on võit magus

Rege rauta suvel, äriga laiene välisriiki, kui koduriigi majandus on talveunes ehk Eesti puhul on just praegu selleks soodne aeg, soovitavad makse- ja tarnelahenduste platvormi Montonio kaasasutaja Rasmus Õisma ja advokaadibüroo Sorainen maksutiimi juht Kaido Künnapas saates „Soraineni sagedus“.
- Esireas vasakult advokaadibüroo Sorainen advokaat Mario Sõrm, Soraineni maksutiimi juht Kaido Künnapas, idufirma Montonio kaasasutaja Rasmus Õisma. Tagareas advokaadibüroo Sorainen advokaat Helery Maidlas.
- Foto: Andres Laanem
„Balti riikide SKT maht on veidi üle 100 miljardi. Poola on üksi ühe turuna juba 6 korda suurem. Kui tahad suurt äri teha, siis pead laienema. Eest turul hakkab igav,“ ütleb Õisma. 2018. aastal asutatud Montonio ambitsioon on suur – riskikapitali kaasatakse 20 miljonit eurot aastas ning iga uue investeerimisringiga võetakse ette uus riik, kuhu laieneda. Hetkel küll on siht võetud vähem kiirtempos horisontaalsele ehk geograafilisele laienemisele ning rohkem Balti riikides ja Poolas vertikaalsele ehk võimalikult laiale teenusepakkumisele.
Laienemismõtteid kaaludes tasub ka maksuaspektid põhjalikult läbi mõelda
Kui plaan on välisriigis töötajaid värvata, tasub mõelda näiteks sihtriigi tööjõumaksude ja optsiooniregulatsiooni peale. Välismaise „keha“ loomisel tulevad mängu kohustuste jm jaotamine ühingute vahel, seotud isikute ringi määramine, turuhinnaga kauplemise tagamine, tulu-ja käibemaksu ning ka kohalike maksude küsimused. Kasulik on võtta projektijuhtimise töö siiski Eesti kohalikult nõustajalt, kes oma kliendi hingeelu tunneb.
„Meil on ülemaailmne koostööpartnerite võrgustik, kelle kaudu saame tagada kõrgetasemelise nõustamise väga paljudes riikides. Meie roll on eelarveid ja töövooge juhtida. Näiteks USAsse laienedes võivad New Yorgi advokaatide tunnitasude tõttu eelarved üle käte minna jube kiiresti. Me saame palju tööd ette ära teha, et arved kontrolli all hoida,“ ütleb Künnapas.
Tema sõnul tuleb ette ka olukordi, kus maksude tõttu pole laienemine üldse mõistlik. See võib olla asjakohane ettevõtjate puhul, kus on väga suur inimtööjõu osakaal ning riigis, kuhu laieneda soovitakse, on väga kõrged tööjõumaksud. Tarkvarapõhistel äridel maksuküsimused laienemisplaane pigem ei mõjuta.
Jaanuarikuu „Soraineni sageduse“ saates arutleme, millal tasub ettevõttel kaaluda välisturgudele laienemist, kui suurt rolli mängivad seejuures maksuküsimused, millistes riikides on maksukeskkond soodne ning kus varitsevad ambitsioonikat ettevõtjat kõige suuremad karid. Saatejuhid on advokaadibüroo Sorainen
advokaadid Helery Maidlas
ja Mario Sõrm
ning saatekülalisteks idufirma Montonio kaasasutaja Rasmus Õisma
ja Soraineni maksutiimi juht dr Kaido Künnapas
.
Kaido Künnapas ja Soraineni maksutiimi jurist Elisabeth Lauri on käesoleva aasta aktuaalsemad maksuteemad lahti kirjutanud artiklis „Mida toob 2026 aasta Eesti maksumaastikule? Seadusloome, näited ja võrdlus lähiriikidega”
. Välismaale laienemise kohta soovitame kuulata Soraineni ärihommiku salvestust teemal „Kui koduturg jääb kitsaks – kuidas teha tehinguid välismaal“
, kus tehingunõustaja Toomas Prangli ja Sunly tegevjuht Priit Lepasepp oma kogemuslugusid jagavad.
Välisturgudele laienemine: kui jala ukse vahele saad, on võit magus
