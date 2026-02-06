Ebaseaduslik tubakakaubandus kujuneb julgeolekuohuks

Euroopa-üleste kordusuuringute ning Eestis läbi viidud nn prügikastiuuringute tulemused näitavad, et tubaka- ja nikotiinitoodete must turg on hüppeliselt kasvanud. Nikotiinitoodete importija Philip Morrise Eesti välissuhete juht Kai Tammist rõhutab, et tegemist ei ole pelgalt maksutulu probleemiga, vaid kompleksse küsimusega, mis mõjutab otseselt rahvatervist, asutuste vahelist koostööd, riiklikku järelevalvet ja julgeolekut.
Philip Morris Eesti välissuhete juht Kai Tammist ütleb, et sigaretitoodete salakaubanduse tõkestamise muudab keeruliseks tarneahelate stabiilsus, seda just Valgevene päritolu toodete puhul.
  • Foto: Jake Farra
“Ebaseaduslik turg ei kahjusta üksnes maksupoliitikat, jättes riigi olulistest tuludest ilma, vaid ka rahvatervist – me ei tea, mida need tooted tegelikult sisaldavad,“ ütleb Tammist.
„Tarbijad, kes ostavad salakaupa, toetavad kaudselt ka ebasõbralikku, autokraatliku režiimiga riiki, sest Valgevene on jätkuvalt põhiline salasigarettide allikas,“ lisab ta.
„Mustal turul on tekkinud ka uued kategooriad – näiteks e-sigaretid –, mis ohustavad eriti noori, kellel on sellistele toodetele lihtne ligipääs. Must turg ei küsi vanust. Philip Morrisel on alaealiste osas väga ranged standardid – ükski nikotiinitoode ei tohi jõuda alaealisteni ei meie ega meie partnerite tarneahelast. See on meie jaoks punane joon.“

Varjatud kasvutrendid

Tammisti sõnul tuleb ebaseadusliku sigarettide turu arengut vaadelda ajaliselt eristuvate etappidena. Euroopa kordusuuringud näitasid kuni eelmise aastani langustrendi, mis võimaldas arvata, et salakaubavedu on vähenemas.
Uuemad andmed näitavad aga vastupidist. Eestis läbi viidud prügikastiuuringud, mis analüüsivad tegelikult tarbitud sigaretipakke, näitavad musta turu osakaalu kasvu. Kui varasematel aastatel moodustasid need umbes 11%, siis hilisemate mõõtmiste järgi juba 17%. Lisaks moodustavad võltsitud pakid 7,2%, mis viitab organiseeritud kuritegevuse kasvule.
See info ei põhine müügiandmetel, vaid tegelikul tarbimisel, mis tähendab, et osa salakaubaahelatest on suutnud kiiresti kohaneda ning varasem langus asendub uue kasvufaasi ja teistsuguste mehhanismidega.

Päritolu ja Valgevene roll

Tammisti sõnul ei ole ebaseadusliku tubaka päritolu juhuslik või lühiajaline nähtus.
Kuigi vood vähenesid 2024. aastal, näitavad hilisemad andmed, et autoritaarne režiim – mis juba kasutab salakaubandust hübriidsõja tööriistana naaberriikides, nagu Leedus ja Lätis – suurendab survet ka Eestile. Valgevene suunalt tulev salakaubavoog on taas tõusuteel.
Murettekitav on ka organiseeritud kuritegevuse juhitud ebaseaduslike vabrikute teke. Ainuüksi eelmisel aastal avastati Lätis ja Leedus mitu sellist tehast, mis varustasid musta turgu ka Eestis. Kahjuks see trend jätkub ja seda soodustab Eesti maksutase, mis pakub kuritegelikele gruppidele märkimisväärset kasumivõimalust. Hinnavahe legaalsete ja illegaalselt müüdavate sigarettide vahel on väga suur, ning kavandatavad maksutõusud võivad seda trendi veelgi süvendada.
Ajalooliselt on mustal turul mänginud olulist rolli Venemaalt pärit sigaretid, kuid Tammisti sõnul on nende osakaal praeguseks sisuliselt kadunud. Muutus ei tulene tarbijateelistustest, vaid sellest, kuidas illegaalne kaubandus on kohanenud uute piirangute ja riskidega. Paljud inimesed ei mõista, et tarbides Valgevene päritolu sigarette, toetatakse autoritaarset režiimi.
„See järjepidevus näitab, et tegu ei ole üksikute saadetistega, vaid tervikliku süsteemiga, kus tootmine, transport ja levitamine moodustavad toimiva ahela,“ selgitab Tammist.

Ameerika ettevõttena, millel on Tallinnas märkimisväärne kohalolek, peab Philip Morris ülimalt oluliseks piirkondliku ärikeskkonna stabiilsust ja usaldusväärsust.
„Eesti teeb suuri pingutusi, et kasvatada kaitsekulutusi, kuid salakaubanduse tõttu kaotatud ressursid õõnestavad neid jõupingutusi,” märgib Tammist. „Lisaks majanduslikule mõjule kujutavad Valgevene päritolu sigaretid endast selget julgeolekuriski.“
Ettevõte näeb enda rolli Balti regiooni musta turu vastu võitlemisel, sest see kahjustab nii ettevõtte mainet kui ka tarbijaid. „Me näeme seda koostööna ja oleme valmis panustama musta turu ohjeldamisse,“ ütleb Tammist. Leedus, kus Valgevenest tulevad salakaubasaadetised on toonud kaasa riikliku eriolukorra, on ettevõte aidanud soetada erivarustust ja järgmise põlvkonna droone.

Salatehased ja tootmise nihkumine sihtriikidesse

Salakaubandus ei piirdu enam pelgalt piiriüleste liikumistega. Euroopa riskihinnangud on korduvalt esile toonud, et võltsitud tubakatoodete tootmine kasvab. Ebaseaduslikke sigaretivabrikuid on leitud peaaegu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, mis viitab tootmise nihkumisele tarbijaturgudele lähemale, vähendades samal ajal piiriületustega seotud riske.
Maksu- ja Tolliamet on ka Eestis selliseid juhtumeid tuvastanud. Salakaubandusega tegeleva sigaretivabriku rajamine ei viita juhuslikule ega ajutisele tegevusele, vaid planeeritud tootmisele, mis eeldab seadmeid, tooraine hankimist ja toimivat levitusvõrgustikku. Selline tootmisviis muudab musta turu vähem haavatavaks ja raskendab selle kiiret väljajuurimist.
Tootmise lokaalset iseloomu arvestades ei ole salakaubavedu enam üksnes väline probleem. See on muutunud siseturuga põimunud nähtuseks, millel on otsene mõju nii järelevalveasutuste töökoormusele kui ka rahvatervise riskidele. Seetõttu käsitletakse salakaubandusega seotud sigaretivabrikuid üha enam organiseeritud kuritegevuse kontekstis, mitte üksikjuhtumitena.

E-sigarettide must turg – iseseisev probleem

Tammisti hinnangul on e-sigarettide must turg kõige kiiremini kasvav nähtus. Prügikastiuuringud näitavad, et märkimisväärne osa kasutatud e-sigarettidest ei ole legaalselt Eestis müüdud – salaturu maht võib ulatuda kuni 50%-ni.
Enamasti on tegemist toodetega, mis sisaldavad keelatud maitseid või lubatust kõrgemat nikotiinisisaldust. Eestis on lubatud ainult tubaka- ja mentoolimaitselised tooted.

Tammisti sõnul pärineb enamik neist e-sigarettidest Hiinast, kuigi seal on maitsestatud e-sigarettide tarbimine rangelt keelatud. See viitab teadlikule tootmisele ekspordiks ja Euroopa musta turu vajaduste katmiseks.

Juurdepääs alaealistele ja järelevalve piirangud

Tammisti hinnangul puudutab e-sigarettide illegaalne turg kõige teravamalt alaealiste kaitse küsimust. Erinevalt legaalsest kaubandusest, kus vanuse kontrollimist reguleerib rangelt seadus, ei ole illegaalsetes müügivõrgustikes kohustust ostja vanust kontrollida. „Ma ei kujuta ette, et salakaubavedajad vanust küsiksid,“ ütleb ta, viidates olukorrale, kus tooted liiguvad käest kätte, sotsiaalmeedia kaudu või mitteametlike müügikanalite kaudu.
Tammisti sõnul ei ole juhus, et just maitsestatud e-sigaretid on noorte seas kõige levinumad. Sellised maitsed on Eestis keelatud, mistõttu jõuavad need turule peamiselt illegaalsete kanalite kaudu. See tähendab, et noorte tarbimisharjumused on otseselt seotud musta turu olemasoluga. Keelatud maitsed, kõrge nikotiinisisaldus ja kvaliteedikontrolli puudumine moodustavad koosluse, mille tegelikku mõju ei ole võimalik täielikult hinnata.
„See ei ole süütu toode. Lapsed ei tohi tarvitada nikotiinitooteid – ei legalseid ega illegaalseid,“ rõhutab Tammist. Praktikas näitavad meediakajastused ja koolidega seotud juhtumid, et alaealistel on neile toodetele siiski ligipääs.
Tema hinnangul on probleemi käsitlemine üksnes järelevalveküsimusena liiga kitsas lähenemine. Tammisti sõnul on olukorra muutmiseks vaja laiemat teadlikkust, kus vastutus ei lasu ainult kontrolliasutustel, vaid ka vanematel, koolidel ja poliitikakujundajatel. Ilma selge ühiskondliku arusaamata, et tegemist ei ole marginaalse, vaid süsteemse probleemiga, jääb must turg noortele endiselt kättesaadavaks.
Samavõrd oluline on legaalsete müüjate järjepidev nõuete täitmine. Philip Morris Eesti jaoks on nende toodetele alaealiste ligipääsu piiramine väga kõrge prioriteet ning sama nõutakse ka lepingupartneritelt. „Me viime läbi pidevaid kampaaniaid, et toetada müüjaid leti taga ning meenutada neile, et kahtluse korral tuleb alati vanust kontrollida,“ lisab Tammist.“

Hinnavahed ja maksupoliitika mõju

Tammisti sõnul on salakaubanduse püsimise majanduslikuks aluseks suur hinnavahe riikide vahel. Ta toob näiteks, et pakk sigarette maksab Valgevenes umbes 70 senti, Eestis ligikaudu viis eurot ja Soomes kuni kümme eurot. Selline hinnalõhe loob tugeva stiimuli nii tarbijatele kui ka salakaubandusvõrgustikele,
Samas rõhutab Tammist, et aktsiisimaksudel on rahvatervise seisukohast selge eesmärk ning neid ei saa käsitleda pelgalt turumoonutusena. Küsimus ei ole maksutõusude vältimises, vaid nende tasakaalus ja ajastuses. Tema sõnul näitab mitme Euroopa riigi kogemus, et väga järsud maksutõusud võivad soovitud mõjule hoopis vastupidiselt suurendada musta turu atraktiivsust.

Sellises olukorras saab maksupoliitikast musta turu otsene kujundaja. Kui hinnavahed kasvavad kiiremini kui järelevalvevõimekus, nihkub paratamatult osa tarbimisest ametlikust süsteemist välja. Tammisti arvates tuleb seda seost käsitleda tervikuna, mitte eraldiseisva maksuküsimusena.
Võitlus musta turu vastu on mitmetahuline probleem, mis nõuab erinevate osapoolte koostööd ja tuge. Philip Morris on kindlasti valmis ametiasutustega koostööd tegema – olgu see siis seadmete soetamise toetamine või muud partnerlusviisid –, et ühiselt seda probleemi lahendada.
“Samuti soovime edendada oma alaealiste ligipääsu ennetamise standardeid ja projekte, et tagada, et lapsed ei saaks legaalsetest müügikohtadest nikotiinitooteid. See on kõigi huvides,” rõhutab Tammist.
Kuum tool
