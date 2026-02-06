Ebaseaduslik tubakakaubandus kujuneb julgeolekuohuks

Varjatud kasvutrendid

Tammisti sõnul tuleb ebaseadusliku sigarettide turu arengut vaadelda ajaliselt eristuvate etappidena. Euroopa kordusuuringud näitasid kuni eelmise aastani langustrendi, mis võimaldas arvata, et salakaubavedu on vähenemas.

Uuemad andmed näitavad aga vastupidist. Eestis läbi viidud prügikastiuuringud, mis analüüsivad tegelikult tarbitud sigaretipakke, näitavad musta turu osakaalu kasvu. Kui varasematel aastatel moodustasid need umbes 11%, siis hilisemate mõõtmiste järgi juba 17%. Lisaks moodustavad võltsitud pakid 7,2%, mis viitab organiseeritud kuritegevuse kasvule.

See info ei põhine müügiandmetel, vaid tegelikul tarbimisel, mis tähendab, et osa salakaubaahelatest on suutnud kiiresti kohaneda ning varasem langus asendub uue kasvufaasi ja teistsuguste mehhanismidega.

Päritolu ja Valgevene roll

Tammisti sõnul ei ole ebaseadusliku tubaka päritolu juhuslik või lühiajaline nähtus.

Kuigi vood vähenesid 2024. aastal, näitavad hilisemad andmed, et autoritaarne režiim – mis juba kasutab salakaubandust hübriidsõja tööriistana naaberriikides, nagu Leedus ja Lätis – suurendab survet ka Eestile. Valgevene suunalt tulev salakaubavoog on taas tõusuteel.

Murettekitav on ka organiseeritud kuritegevuse juhitud ebaseaduslike vabrikute teke. Ainuüksi eelmisel aastal avastati Lätis ja Leedus mitu sellist tehast, mis varustasid musta turgu ka Eestis. Kahjuks see trend jätkub ja seda soodustab Eesti maksutase, mis pakub kuritegelikele gruppidele märkimisväärset kasumivõimalust. Hinnavahe legaalsete ja illegaalselt müüdavate sigarettide vahel on väga suur, ning kavandatavad maksutõusud võivad seda trendi veelgi süvendada.

Ajalooliselt on mustal turul mänginud olulist rolli Venemaalt pärit sigaretid, kuid Tammisti sõnul on nende osakaal praeguseks sisuliselt kadunud. Muutus ei tulene tarbijateelistustest, vaid sellest, kuidas illegaalne kaubandus on kohanenud uute piirangute ja riskidega. Paljud inimesed ei mõista, et tarbides Valgevene päritolu sigarette, toetatakse autoritaarset režiimi.

„See järjepidevus näitab, et tegu ei ole üksikute saadetistega, vaid tervikliku süsteemiga, kus tootmine, transport ja levitamine moodustavad toimiva ahela,“ selgitab Tammist.