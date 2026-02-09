Tagasi ST 09.02.26, 14:32 Forklifti uus tegevjuht Raido Toonekurg: mugavustsoonis tiksudes ei jõua mitte kuskile Kui Forklift OÜ kaasomanik Andrus Tiirik 2000. aastate alguses oma tarbeks esimese tõstuki ostis ja selle peagi maha müüs, sai kiiresti selgeks, et huvi sellise tehnika vastu on suur. Peagi hangiti järgmised masinad, siis veel mõned – ja kõik need leidsid ostjad. Kui 2003. aastal loodi veebileht forklift.ee ning tooted koos hindadega avalikult üles pandi, sai ettevõtmine veelgi suurema hoo sisse. Ajal, mil konkurendid eelistasid hindu varjata, kujunes just läbipaistvus üheks noore ettevõtte eeliseks turul. Just sellise selge sihi ja julgete valikutega ettevõtte tegejuhina alustas eelmise aasta aprillis tööd Raido Toonekurg.

Värsked ideed ja hoogsad plaanid on Toonekurge alati tiivustanud – turvaline paigalolek teda ei köida. “Niisama tiksuda ei ole minu jaoks kunagi olnud eriti põnev,“ ütleb ta. Raidot on juhina alati köitnud olukorrad, kus süsteem vajab muutust, kus tuleb teha julgem pööre ja kus plaanitavad sammud pole tingimata mugavad.

Kui usaldatakse, tuleb haarata ohjad

Forklift esindab täna Eestis kümmet tootemarki ning poole aasta käive ulatub üle viie miljoni euro. Kunagine julgus tuua Eestisse Hiina tõstukid on end igati õigustanud, kuid ettevõtte suurimad proovikivid on Toonekure sõnul seotud just kasvuga. “Kiire areng tähendab, et pead olema pidevalt valmis muutusteks – nii organisatsioonis, süsteemides kui mõtteviisis,” ütleb ta. Ja Raido ning tema tiim on valmis.

Toonekure jutus kordub sõna “vastutus”. “Kui mind on usaldatud, siis olen haaranud ohjad ja juhtinud. Olen vastutanud kõige eest – kogu ettevõtte rahalise seisu ja inimeste eest,” sõnab mees, kelle juhiteekond algas 1998. aastal IT Koolitus OÜ juhtimisega. “Mulle seatud ootused olid selged ja valikuid väga polnud. Omaniku ootus oli paigas ja tuli tegutseda. Mitte proovida, vaid tegutseda,“ meenutab Raido.

Tagantjärele vaadates ei oska ta olnud aegu ei romantiseerida ega ka dramatiseerida - oli töö, oli positsioon ja olid ootused, mis vajasid elluviimist. “Ma ei ole kunagi mõelnud, et nüüd ronin redelipulgalt redelipulgale ja lõpuks jõuan kuhugi välja,” ütleb Toonekurg. “Olen olnud pidevas liikumises ja see on tundunud normaalne nii siis kui ka täna.”

Forklift rõhub järjest rohkem ka täislahenduste pakkumisele, mis lahendaks rohkem kui ühe kliendi vajaduse ja töölõigu ning mis toetaks tervikuna ka kliendi tootlikkust ja protsesside säästlikkust. Erinevate lahenduste pakkumist võimaldab nii automatiseerimine kui ka Forklifti tugevad partnerid laiast maailmast, tänu kellele saame koduturule tuua just need kõige kaasaegsemad lahendused.

“Mida rohkem kogemust tuleb, seda rohkem saad aru, kui vähe sa tegelikult tead,” ütleb Toonekurg, kelle meelest pole keegi kunagi lõplikult valmis – ei juht ega organisatsioon. “Inimene peab edasi liikuma ja õppima, olgu ta vana või noor, juht või töötaja. Me kõik oleme teel ja peame kasvama.”

Forkliftis tähendab see ka valmisolekut teha erilahendusi, mis ei mahu tavapärasesse sortimenti – olgu selleks invalift või lennukile laadimistrapp. Oluline osa Forklifti eristumisest on ka see, et ettevõte teenindusvõrk katab kogu Eestit. Kiire ja kvaliteetne järelteenindus, vajadusel asendusmasinad ning suutlikkus hooldada ja remontida enamikku marke annavad ettevõttele tugeva positsiooni. Lisaks on ettevõte osalenud suurtes eriprojektides, näiteks Rail Balticus, kus ollakse partner tehnika tarnimisel ja hooldamisel. “Me suudame pakkuda ka keerulisemaid lahendusi, mis on just konkreetse ettevõtte töös vajalikud,” ütleb Raido.

Arenguplaanid ei sünni kinniste uste taga, vaid tiimiga koos

Aprillis ametisse astudes ootas Toonekurge ees heas seisus ettevõtte, kuid et kõik hea jätkuda saaks, tuleb teha uusi samme. “Nii numbrites kui süsteemsuses,” täpsustab ta. Forklifti kasv ei tähenda üksnes suuremaid müüginumbreid, vaid ka uute suundade lisandumist – liikumist tõstetehnikast rasketehnikasse, elektrifitseerimise ja automatiseerimise kasvu. “Viis aastat tagasi moodustasid elektrilised masinad umbes 20 protsenti müügist, täna on see juba 80 protsenti,” ütleb Raido.

Arenguplaanid ei sünni kinniste uste taga juhi kabinetis. “Võime Excelis joonistada ilusaid tabeleid ja hokikeppe, aga kui küsimused “kuidas?” või “miks?” jäävad vastuseta, pole need plaanid usutavad,” sõnab Toonekurg. Mees, kes on oma elus juhtinud 50–100 inimesega meeskondi, väärtustab seda, et ettevõttes teineteist teatakse ja üksteise mõtteid ja ideid võetakse kuulda. Usaldus on Raido jaoks võtmesõna, mistõttu on ta näiteks ka ise helistanud ettevõtte klienditeenindusse, et kogeda teenust kliendi vaatenurgast.

Aeg sõprade ja hobide jaoks kalendrisse kirja

Me räägime küll peaasjalikult tööst, kuid selle kõrval on ju siiski ka muu elu. Kuidas sellega lood on? Raido ütleb, et tasakaalu leidmine on teadlik tegevus ja nii märgib ta näiteks töiste koosolekute kõrval kalendrisse ka kalapüügi või suvise grillipeo. “ Minu sõprussuhted ulatuvad ülikooliaega ja on püsinud üle 30 aasta. Käime koos looduses, vahel pokkeriturniiridel. Kõik sellised hetked tuleb enda jaoks teadlikult tekitada ning kirja panna, sest midagi ei juhtu niisama. Ja kui juba midagi ette võtta, siis kohalolles ning end muust välja lülitades,” räägib ta.

“Ükskõik, mida me ka ette ei võtaks, peab teekond olema huvitav ja väljakutseid täis,” sõnab Raido lõpetuseks. Pole kahtlustki, et Toonekure uus teekond Forklifti tegevjuhina just seda ka on.