Tagasi ST 05.05.26, 11:37 Kuidas edukad ettevõtted teevad paremaid otsuseid ja mida sellest õppida Üks vale otsus võib ettevõttele maksma minna rohkem kui mitu tegemata jäänud tehingut. Eriti siis, kui see otsus põhineb vaid kogemusel või kõhutundel. Kiired otsused on ettevõtluses paratamatud. Kas investeering tasub ära? Kas uus partner on usaldusväärne? Kas liigume õigel turul ja õiges suunas?

Kogemus aitab, kuid sellest üksi ei piisa. Edukad ettevõtted eristuvad selle poolest, et nad toetavad oma otsuseid süsteemselt andmetega, nii riskide vähendamiseks kui ka võimaluste märkamiseks.

Kahe kümnendi kogemus, aga pilk alati edasi

Metroprint Systems on Eesti kapitalil põhinev trükiettevõte, mis on tegutsenud suureformaadilise digitrüki turul üle 25 aasta. Tänaseks on Metroprint partneriks sadadele ettevõtetele Eestis ja Põhjamaades, pakkudes nii trükilahendusi, messi- ja esitlustarvikuid kui ka arhitektuurseid fassaadikangaid. Üle 55% Metroprindi trükitoodangust leiab tee eksporditurgudele, peamiselt Soome.

Lai teenuste spekter tähendab ka väga erinevaid kliendiprofiile ja erineva suurusega projekte – alates ühekordsetest kampaaniatest kuni pikaajaliste koostöödeni.

Metroprindi kliendid on väga erinevatest valdkondadest: agentuurid, välireklaamifirmad, ürituste ja messide korraldajad, teatrid ja muuseumid, erinevad väike- ja suurettevõtted, arhitektuuribürood ning ehitusettevõtted.

Mitmekesine kliendibaas toob kaasa vajaduse süsteemseks lähenemiseks, et teha igapäevaseid otsuseid läbimõeldult ja andmetele tuginedes.

Metroprindi tugevus ei ole üksik teenus, vaid võime lahendada kliendi vajadus tervikuna – kiiresti ja läbimõeldult, toetudes oma suurele tootmisvõimekusele.

Läbimõeldud otsused ei sünni juhuslikult

Hiljuti tegi Metroprint oma ajaloo suurima investeerimisotsuse, valides tootmisesse uue EFI Vutek M3h hübriidprinteri – ainsa kogu Baltikumis ja ühe vähestest Põhjamaades.

Tegemist ei olnud pelgalt seadme ostuga, vaid strateegilise sammuga, millel on pikaajaline mõju nii ettevõtte võimekusele, teenuse kvaliteedile kui ka keskkonnajalajäljele. Jätkusuutlikkus ei ole Metroprindi jaoks eraldiseisev eesmärk, vaid osa igapäevastest otsustest – sealhulgas sellest, millist tehnoloogiat tootmises kasutatakse.

Otsus ei sündinud kiiresti. Protsess algas vajaduste ja turuolukorra kaardistamisest: millised on klientide ootused täna ja kuhu liigub turg lähiaastatel. Üha enam on näha, et lisaks hinnale ja kvaliteedile väärtustatakse ka keskkonnamõju ning materjalide ja tootmisprotsesside teadlikku valikut.

Seejärel kaardistas ettevõte võimalikud printerite lahendused ning võrdles neid detailselt – alates tehnilistest näitajatest kuni tootlikkuse, paindlikkuse ja ressursitõhususeni.

Oluliseks kriteeriumiks kujunes tootja järelteeninduse ja hoolduse võimekus. Seadme väärtus ei piirdu ostuga, vaid sõltub ka sellest, kui töökindlalt ja efektiivselt see teenib ettevõtet ka aastate pärast.

Sama põhjalikkus väljendub ka Metroprindi igapäevastes toodetes. Näiteks LED-valguskastide kangaste puhul otsiti ligi 2 aastat üle maailma paremat lahendust, testides erinevaid materjale, kuni leiti variant, mis pakub märgatavalt paremat värvierksust. Tulemuseks on visuaalid, mis paistavad silma ja toovad rahulolevaid kliente.

Baltikumi ainus EFI Vutek Mh3 printer

Turu mõistmine aitab teha paremaid strateegilisi valikuid

Kui investeeringute puhul testib Metroprint seadmeid ja materjale, siis klientide ja partnerite hindamisel toetub ettevõte andmetele.

Infopanga raportiteni jõudis Metroprint praktilisest vajadusest – soovist vähendada riske ja teha teadlikumaid otsuseid. Metroprindis kasutatakse nii konkurentsi- kui ka ettevõttepõhiseid raporteid, et mõista turgu, võrrelda oma positsiooni ja hinnata klientide usaldusväärsust.

Raportid aitavad teha paremaid strateegilisi valikuid, määrata sobivaid krediidilimiite ning vältida olukordi, kus välise kuvandi taga peitub tegelik risk.

Konkurentsiraportid annavad Metroprindile tervikliku ülevaate turust:

kus paikneb Metroprint konkurentide seas,

milline on turu jaotus ja dünaamika,

millised on Metroprindi tulemused võrreldes sektori keskmisega.

Ettevõttepõhiselt kasutab Metroprint krediidi-, fakti- ja maksehäirete raporteid. Nende abil saab:

leida vajadusel võtmeisikute kontakte,

määrata klientidele sobivad krediidilimiidid,

teha uute klientide taustakontrolli,

hinnata makseriske.

Tänases majanduskeskkonnas, kus igal ettevõttel on lihtne ligipääs (sotsiaal)meediale ja võimalus seda kujundada oma äranägemise järgi, on lihtne langeda “välise hiilguse” lõksu. Andmed aitavad hinnata, kas ka tegelikult on tegemist usaldusväärse partneriga.

Andmete roll ettevõtete tulevikus ainult kasvab

Ettevõtluskeskkond muutub järjest keerulisemaks ja infomahukamaks. Need ettevõtted, kes suudavad andmeid süstemaatiliselt kasutada ja enda jaoks tõlgendada, omavad selget eelist.

Usaldusväärne info aitab märgata võimalusi, teha kiiremaid ja täpsemaid otsuseid ning vähendada ebakindlust.

Andmete roll ettevõtte edasises arengus ainult kasvab ning Infopanga sarnased tööriistad on selles olulised partnerid.

Väljakutsed ei kao – need lihtsalt muutuvad

Metroprindi arengut hinnates on raske välja tuua üht konkreetset väljakutset – suurimad väljakutsed on ajas muutunud.

Praegusel hetkel ei saa paraku liiga originaalne olla. Hetkel on Metroprindi suurim väljakutse pidevate muutustega kohanemine. Kuidas seda lahendatakse? Ettevõte peab tegema kiireid korrektuure ja vajadusel ka suunamuutusi, et säilitada efektiivsus.

Samas ei tähenda pidev kohanemine seda, et kõik on kogu aeg muutumises. Metroprint hoiab teadlikult stabiilsetena neid asju, mis loovad pikaajalist väärtust: personal, kliendisuhted ja teenuse kvaliteet.

Sama kehtib ka ettevõtte brändi ja üldise kuvandi kohta – järjepidev ja selge positsioneerimine aitab säilitada usaldust nii headel kui ka keerulisematel aegadel.

Mida sellest õppida?

Edukamad otsused ei sünni juhuslikult. Neid saab süsteemselt parandada.

1. Ära toetu ainult kogemusele

Kogemus on väärtuslik, kuid andmed aitavad seda kontrollida ja täiendada.

2. Vaata turgu tervikuna

Oma ettevõtte tulemused omandavad tähenduse alles võrdluses konkurentidega.

3. Hinda riske enne, mitte pärast

Partnerite ja klientide taustakontroll aitab vältida kulukaid eksimusi.

4. Testi enne suuri otsuseid

Olgu tegemist investeeringu või tootega, katsetamine vähendab ebakindlust.

5. Muuda andmed igapäevaseks tööriistaks

Mitte ainult strateegilisteks otsusteks, vaid ka igapäevasteks valikuteks.

Lõppkokkuvõttes ei erista ettevõtteid enam see, kellel on rohkem andmeid, vaid see, kes oskab neid paremini kasutada. Teadlik otsustamine ei ole enam pelgalt konkurentsieelis, vaid tänases keskkonnas vajalik alus.

Mida selgem on arusaam turust, partneritest ja riskidest, seda kindlamad on ka igapäevased valikud. Just selline järjepidev ja andmetele toetuv lähenemine aitab teha otsuseid, mis loovad väärtust mitte ainult täna, vaid ka pikemas perspektiivis.