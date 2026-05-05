Tarmo Kärsna: nafta hinnad jäävad kõrgeks veel terveks aastaks
Kui Iraani sõda ja sellega kaasnev naftakriis täna lõppeks, kuluks kogu kriisi lahtiharutamiseks juba terve aasta, mis tähendab, et nii kauaks jäävad ka energia hinnad kõrgemaks, hoiatas Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
“Mida pikemalt see konflikt kestab, seda kauem selle lahtiharutamine aega võtab,” nentis Kärsna. Ta meenutas, et kui Euroopa Liit 2022. aastal Venemaa naftale ja valmistoodangule sanktsioonid pani, kulus pool aastat uute logistikakanalite ehitamiseks.
