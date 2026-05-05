05.05.26, 13:00 Kärpida või investeerida? Ettevõtjad räägivad, mis juhtub, kui kriisis turundust hoopis kasvatada Kui majandus jahtub, jõuab paljudes ettevõtetes arutelu kiiresti küsimuseni, kas turundus on kulu, mida kiirelt kärpida, või võib sellest loobumine hiljem valusalt kätte maksta. Saates „Müüdid B2B turunduses“ kuuleb sel korral Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtul „Julgus turundada“ salvestatud arutelusid, kus ettevõtjad räägivad ausalt, milliseid valikuid nad päriselt on teinud.

Fotol: WHAT IF-i asutaja ja juht Maria Freimann ning Sileni asutaja ja juht Endrus Arge.

Sileni asutaja ja juht Endrus Arge ning WHAT IF-i asutaja ja juht Maria Freimann on mõlemad pidanud oma äri kasvatama keerulisel ajal ning jõudnud sarnase järelduseni. „Kui sa ei investeeri, ei saa sa ka tulemust oodata,“ ütleb Arge. Ta toob näite ettevõtte algusaegadest, kus märkimisväärne osa eelarvest suunati turundusse – üks mess viis lepinguteni 15 riigis ning hiljem mitmemiljonilise tellimuseni.

Freimanni sõnul võib keeruline majandusolukord anda turunduses hoopis eelise. „Vaiksemal ajal kostab sinu hääl kaugemale,“ ütleb ta. WHAT IF-i puhul on turundus olnud eelkõige turu harimine ja ekspertiisi ülesehitamine, mitte klassikaline müügitegevus.

Suurim viga sisuturunduses: räägitakse endast, mitte kliendi probleemist

Saate teises pooles liigub fookus sisuloomele. IIZI turundusjuhi Kadri Kalme sõnul kipuvad ettevõtted ostetud pinnal „kõik korraga enda kohta ära ütlema“, selle asemel et mõelda, mida lugeja tegelikult teada tahab.

„Fookus peaks olema sellel, mida lugeja saab, mitte sellel, mida ettevõte tahab öelda,“ lisab Foruse turunduse ja kommunikatsioonijuht Berit Väljaots.

Vestluses tuuakse välja, et hästi toimiv sisu sünnib päris probleemidest – olgu selleks klientide küsimused, seadusemuudatused või aktuaalsed riskid. Selline lähenemine toob ka tulemuse: nähtavuse, päringud ja lõpuks ka uued kliendid.

Saadet juhib Jana Tõkman.