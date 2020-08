Eestis on registreeritud kuni 20 eraomanduses olevat ärilennukit ja 11 erakasutuses kopterit. Ettevõtjate peamine põhjus õhusõiduki soetamisel on aja kokkuhoid, kirjutas Äripäeva venekeelne väljaanne Delovõje Vedomosti.

Eesti kalleim eraomanduses olev lennuk on kahe turboventilaatormootoriga väikelennuk Cessna 510, mille hind ulatub 1–2 miljoni euroni. Lennuk kuulub firmale Alrair OÜ, mille omanik on ettevõtja Alar Mitt, kellel on ka piloodipaberid.