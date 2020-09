Riik müüs ärimehele kinnisvara võileivahinnaga

Laohoone Tabasalus, kust vanglatööstus välja kolis ja mille ostis Maiasmoka magusatööstus. Foto: Andras Kralla

Ärimees ja Harku valla poliitik Priit Kotkas ostis sisuliselt poolmuidu vanglatööstuse uue laohoone, mille ehitamisele ise nõukogus istudes rohelise tule andis. Pärast Äripäeva päringuid otsustas justiitsministeerium teha auditi müügi kontrollimiseks.

Priit Kotkas oli ainus, kes tegi mullu Harku vallas asuva riigifirma hoonele pakkumise. Vanglatööstuse omal ajal püsti pannud, mõned aastad tagasi ettevõtte nõukokku kuulunud ärimees Enn Veskimägi on üllatunud. „2019. aastal oli meil ju buumi moodi asi. Kinnisvaral oli palju hagijaid ümber,“ sõnas Veskimägi. „Ilmselt Kotkasel oli informatsioon, et see on müügis. Siis ei saanudki info kuhugi minna, kui oli ainus pakkuja.“