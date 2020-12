Fotoreportaaž koroonapalatist: kui intensiivis on kas või üks vaba koht, on mu hing rahul

Vladimir oli pildistamise hetkeks haiglas olnud kaheksa päeva. Ta tunneb end enda sõnul mitte 100%, aga juba enam-vähem, iga päevaga läheb paremaks. Iga päev mõtleb ta sellele, kust ta küll võis selle viiruse saada, aga ei leia vastust. Arsti Maksim Kunevichi sõnul oli patsient kolm päeva raskes seisus ja kardeti, et läheb veel hullemaks. Kunevichi sõnul on peamine puhata. Ta juhendab Vladimiri külje peal olema, see positsioon aitab paremini hingata. Foto: Liis Treimann