Usun, et nüüd on turupööre toimunud

Kui eilne ralli oli turupööre, siis on algamas uus pulliturg. Foto: Scanpix / Zumapress

Eile USA börsil lahti läinud ralli pani minu paljunäinud silmad särama, sest uudised olid julgustavad ning tasahilju hakkab tunduma, et turg pöördub. Märke tulevasest turupöördest nägin alates oktoobri lõpust.

Ega tänavusel karuturul ju tegelikult vahet pole, kas aktsiad olid USA börsil, Eesti börsil või kus iganes. Valdavalt on börsid punased olnud kõikjal. Aga USA on siiski maailma majanduse lipulaev ning seal on suurimad ja likviidseimad börsid. Seega kõik, mis toimub USAs majanduses ja seal noteeritud globaalsete ettevõtetega, annab indikatsiooni ka sellest, mis mujal võib samuti toimuma hakata.

