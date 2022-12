Kuidas jääda vaeseks? 1. osa.

Pensonär Ennul ei ole viga, sest ta on kindel, et tegi pensionipõlve silmas pidades õige otsuse. Eesti pension üksi on nii väike, et üle kümne aasta Soomes töötanuna saab ta nüüd kahe riigi pensioni. Foto: Andras Kralla

Kui tahad järsult vaesuda, jää pensionile. Eesti vilets pension on ühiskondlik otsus, kuid vananemisest suurema koorma paneb pensionäridele ilmselt miski muu: see, kuidas neid alahinnatakse.

Hakkama saavaid pensionäre on rohkem kui abipalujaid, ütleb äsja pensionile jäänud Enn. Pensionär Tiiu on tänulik, et ei pea kedagi hooldama või ise olema hooldatav, sest see oleks tohutu väljaminek.

Möödunud aastal oli suhteline vaesus rekordkõrge ning peamiselt on pensionärid need, kes selles lahtris istuvad. Keskmine vanaduspension on sel aastal 600 eurot ja töötamise lõpetanud pensioniealise inimese elukvaliteet kukub järsult.

