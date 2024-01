Ei tulnud enam kedagi. Väikelinna süda viiakse vanarauaks

Võrklaev: selleks aastaks planeeritud kulud stimuleerivad majandust

Rahandusminister Mart Võrklaev möönis valitsusele majandusolukorrast ülevaadet andes, et lisategevuste asemel on oluline keskenduda sellele, et me suudaks olemasoleva raha täielikult majandusse suunata.

