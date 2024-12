Tagasi 10.12.24, 18:55 Eesti ettevõtja New Yorgi südames: praegune hetk on veel olulisem kui interneti loomine Kui Heiki Riesenkampf New Yorki jõudis, sai ta aru, et mitte keegi ei oota teda sinna. Just sellest oligi ta unistanud.

„Ma sain 11. klassis kirja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnalt, kus mind õnnitleti heade olümpiaaditulemuste eest ja pakuti stipendiumit. Et ma tuleksin kohe ilma sisseastumiskatseteta õppima,“ räägib Heiki ühel kitsal pargipingil pisikeses pargis kohe SoHo külje all.

„Ja ma mõtlesin, et see ei saa olla kõige lahedam võimalus, kui seda mulle lihtsalt pakutakse. See ei tohi nii lihtne olla.“

See oli ka viimane kord, kui keegi talle punase vaiba lahti rullis. Reaalkooli lõpetamise järel ei täitunud unistus õppida MITs ehk mainekas Massachusettsi tehnikaülikoolis. Kuid samm-sammult, Londoni, Zürichi ja Berliini kaudu jõudis ta lõpuks Ühendriikidesse välja.

„New York on kallis ja üsna vaenulik — keegi ei oota sind siia. See tähendab, et sul peab olema väga tugev põhjus, miks siin elada.“

Heiki Riesenkampfi põhjus on selge: ta usub, et just siin, maailma kommertspealinnas on juba toimumas veel suurem revolutsioon kui kolme kümnendi tagune üleilmse veebi massidesse jõudmine.

Ameerika unistus elab, aga üksnes näljastele