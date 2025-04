Tagasi 05.04.25, 18:00 Kuidas valida kunsti? “Toeta neid, kel on seda vaja kõige rohkem” Kuigi noorte kunstnike tööd võivad ka minna ootamatult ja kiiresti hinda, tasub teoste valimisel siiski lähtuda sellest, mis ostjale päriselt meeldib, soovitab Äripäeva rubriigi “Elu ja edu” toimetaja Linda Eensaar.

Eelmisel aastal müüdi Alo Valge teos “Doomsday Blue” rekordhinnaga üle 20 000 euro. Foto: Art & Tonic Galerii

“Kunst peab inimesele meeldima ja kui sulle ometigi mingisugused postrid meeldivad, siis pane need rahus seinale. Küll aga teistpidi meie inimesed on nüüd juba natukene avastanud seda, et prestiiži ja võib-olla ka hea maitse küsimus on see, et sulle võiks sobida seinale rohkem päris inimese päris töö ja vaev,” rääkis Eensaar.

Seejuures ei tasu kinni jääda Eduard Wiiralti ja teiste tuntud nimede juurde, kelle töid on ka väga keeruline leida. Palju kättesaadavamad on Eesti noorte kunstnike tööd. “Praegu kaasaegset kunsti ostes sa reaalselt toetad neid, kellele seda on vaja kõige rohkem,” märkis Eensaar.

Seitsme noore Eesti kunstnikuga kohtunud Eensaar rääkis intervjuus, kui paljud võivad nende tööd maksta, mis teemadel noored teoseid loovad ja kuidas nad suhtuvad avalikku tähelepanusse.

Küsis Viivika Rõuk.