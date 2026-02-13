18 aastat, 8 rolli, 13 riiki. Eesti naine murdis end Põhjamaade vingemate tippjuhtide sekka
Mariell Toiger on esimene eestlane, kes valiti Soome ärimaailma mõjukate tulevikutegijate hulka. Ta juhib inimesi 13 riigist, kuuludes ligi 2700 töötajaga rahvusvahelise pereettevõtte tippjuhtkonda, seda samuti ainsa eestlasena.
Toidutööstusettevõtte Paulig Grupi turundusjuht Mariell Toiger usub, et kestlikkus ei tohi olla lihtsalt üks igav kohustus, vaid loomulik osa sellest, kuidas me indiviidide ja ettevõtetena iga päev toimetame. „Päeva lõpuks on see maailma, inimeste ja ka äri huvides. Surnud planeedil ei saa äri teha,“ ütles ta raadiosaates „Juhtides tulevikku”.
