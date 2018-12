TOP: Võrumaa kõige edukam firma jääb oma liistude juurde

Äripäeva koostatud Võrumaa parimate ettevõtete edetabeli võitis puidutööstus, mis toodab materjali liistude valmistamiseks ustele, seintele, lagedele ja mööblitööstustele.

Võitja on OÜ Combilink, mille juhatuse liige Urmas Lillepalu rääkis Äripäeva puidutööstuse raadiosaates, et nende 85% käibe kasvu taga on õigeaegsed investeerimisotsused. Lillepalu möönis, et nende müüginumbrite suurenemise taga on tunda ehitussektori tugevat mõju, kuna ettevõtte toodang lähebki ehitusobjektidele.