Maksuvõlglaste TOP: esiotsa sattus mitu uut ettevõtet

Tumedad pilved on kogunenud ka põllumajandustehnika müüa Oilseeds Tehnika kohale. Foto: Oilseeds Tehnika

Luhtunud projekt lükkas tarkvarafirma Eesti suurimate maksuvõlglaste edetabelisse ja ettevõte läks saneerimisele.

Eesti suuremate maksuvõlglaste edetabelis on uue tulijana info ja side vallas tegutsev Ignite OÜ, mille juhatuse liikmed on Marit Alaväli ja Kaido Petter. Võla suurus on 336 095 eurot.