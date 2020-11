Äripäeva TOP: koroona hinnasilt on veel teadmata

Kevadine koroonalaine läks tervishoius maksma 95 miljonit eurot. Milliseks kujuneb selle viiruse lõplik maksumus, on hetkel teadmata. Foto: Liis Treimann

Kui kevadise koroonalaine ajal kulus tervishoiusüsteemil 95 miljonit lisaeurot, siis mitusada miljonit see meile kogukulu kokku teeb? 200 miljonit? 250 miljonit?

Ent tervishoid pole põhikooli matemaatika, mida lihtsate tehetega arvutada saaks. Kord kuus on Äripäeva TOPi sarjas koroona erisaade, kus räägime sektoritest, mida see viirus eriliselt puudutab. Seekordse saate teema on tervishoiu rahastamine.