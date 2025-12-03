Põllumajandustootjate TOP: piimatootjad tegid puhta töö

ST Sisuturundus 27.11.25, 09:25

Meeskonnaürituste ja pidude korraldamiseks ei pea ootama suurt ja sooja suve, sest põnevaid ja meeldejäävaid sündmusi saab ette võtta aastaringselt. Rutiinist väljamurdmiseks tasuks piiluda ka Lõuna-Eestisse – Tartu ja selle ümbrus pakuvad sinu meeskonnale täiesti uut hingamist. Siin kohtuvad loovus ja rahu, akadeemiline vaim ning looduse tasakaal.