Põllumajandustootjate TOP: piimatootjad tegid puhta töö

Tänavuse Äripäeva põllumajandustootjate TOPi esikolmik koosnes vaid piimakarjakasvatajatest.
Juhtide ja omanike sõnul oli mullu majanduslik olukord pingeline ning eelkõige piimandussektor suutis tõhusa tootmise ja ekspordi toel hoida Eesti põllumajanduse konkurentsivõimet, millele aitas omakorda kaasa tugeva tõusu teinud toorpiima kokkuostuhind. Taimekasvatust mõjutasid samas tugevasti keerulised ilmastikuolud.
Kahe aastaga börsil on Infortar kasvatanud investorite kapitali peaaegu kaks korda. Infortari juht Martti Talgre kinnitab, et ambitsioonid on endiselt suured ning hoolimata sellest, et Eestis üha enam otsitakse põhjendusi, miks midagi ei peaks tegema, Infortarit see ei ohusta.
Kasvupinnase detsembrikuine saade seab fookusesse Eesti põllumajanduse konkurentsivõime ning veelgi olulisema küsimuse: kuidas luua sektoris ühtne digikultuur, kus tehnoloogia ei seisne ainult masinates, vaid ka koostöös?
