Sõidukimüüjate TOPis üllatas Otepää perefirma, kes trügis ka Mercedeste ette
Äripäeva koostatud sõidukimüüjate TOPis konkureeris tänavu 84 firmat. Edetabeli võitis suurtegija, kes müüs mullu 438 uut veokit ‒ selles näitajas olid sees ka riigihanked Eesti siseturvalisuse tugevdamiseks.
Edetabelis üllatas aga Otepääl toimetav perefirma ‒ kasutatud veokite müüja, kes tegutseb Boliivias, Kõrgõzstanis, Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Ghanas, Senegalis ja paljudes teistes riikides üle maailma.
Mitmel pool Euroopas suurt menu saavutanud ja Eestiski populaarsust kogunud pistikhübriidid kaotavad järelturul oma väärtust kiiremini kui tavalised hübriidid ja sisepõlemismootoriga autod ning enne sellise ostmist tasub aku seisukorda põhjalikult testida, märgib kasutatud autode müüja Longo Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi.
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