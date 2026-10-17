Sõidukimüüjate TOPis üllatas Otepää perefirma, kes trügis ka Mercedeste ette

Mitmel pool Euroopas suurt menu saavutanud ja Eestiski populaarsust kogunud pistikhübriidid kaotavad järelturul oma väärtust kiiremini kui tavalised hübriidid ja sisepõlemismootoriga autod ning enne sellise ostmist tasub aku seisukorda põhjalikult testida, märgib kasutatud autode müüja Longo Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi.