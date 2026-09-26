Automüüja hoiatab: pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja aku seisund võib halvasti üllatada

Baltikumi suurima kasutatud autode jaemüüja Longo Groupi Eesti äri juhi Rainer Uukkivi sõnul jõuab praegu Euroopa ettevõtete autoparkidest järelturule palju pistikhübriide, kuid nõudlus ei tule pakkumisele järele. See tingib pikema müügiperioodi ja kiirema hinnakao.
Uukkivi viitas Longo reedel saadetud pressiteates rahvusvahelise turuanalüüsiettevõtte J.D. Power värskele ülevaatele
, mille kohaselt säilitasid Saksamaal kolme aasta vanused ja 60 000 kilomeetrit läbinud pistikhübriidid keskmiselt 42% oma algsest hinnakirjahinnast, samas kui tavaliste hübriidide puhul oli see näitaja ligi 48% ning bensiini- ja diiselautodel 47%. Sarnane olukord valitseb Uukkivi juttu mööda teistelgi Euroopa turgudel, ent omanikule võib ligi kuus protsendipunkti väiksem jääkväärtus tähendada tuhandeid eurosid madalamat hinda.
Tõsi, sellesama ülevaate järgi oli veel vähem jäänud alles täiselektriliste autode väärtusest – keskmiselt 38% algsest hinnast.