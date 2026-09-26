Automüüja hoiatab: pistikhübriid kaotab rohkem hinda ja aku seisund võib halvasti üllatada

Mitmel pool Euroopas suurt menu saavutanud ja Eestiski populaarsust kogunud pistikhübriidid kaotavad järelturul oma väärtust kiiremini kui tavalised hübriidid ja sisepõlemismootoriga autod ning enne sellise ostmist tasub aku seisukorda põhjalikult testida, märgib kasutatud autode müüja Longo Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks kaotab pistikhübriid järelturul väärtust kiiremini kui tavaline hübriid või sisepõlemismootoriga auto ning mida tõi selle põhjusena esile Rainer Uukkivi;

mille järgi hinnata kasutatud pistikhübriidi aku tegelikku seisukorda ja miks ei pruugi vanus ega läbisõit ostjale kogu tõde näidata.