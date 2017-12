EL kulutab miljoneid Tallinna kontorile

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Euroopa Liit kavatseb kulutada 3 miljonit eurot, et muuta Tallinna kontor kõrgtehnoloogiliseks külastuskeskuseks, kirjutas Politico.

Dokumendi järgi peaks põhiinvesteering ulatuma 2,8 miljoni euroni. Jooksvateks kuludeks on aastas planeeritud 580 000 eurot, millest 60% tuleks Euroopa Komisjonilt ja 40% Euroopa Parlamendilt. Ehk 100% maksumaksjatelt.

Euroopa Parlamendi kommunikatsiooniosakonna dokumendi järgi kavatsetakse Rävala puiestee majas, kus praegu asub Euroopa Liidu Maja infokeskus, üürida lisapinda ning muuta see sarnaseks Berliini ja Strasbourgi omaga.

Kaasatava raha hulk on osale eurosaadikutest tekitanud pahameelt. Näiteks Saksamaa saadik ja euroskeptik Bernd Kölmel ütles, et Euroopa Parlamendi infokeskustes maksumaksja raha raiskamine uhketele tehnilistele vidinatele ei tekita ühiskonna toetust Euroopa Liidus. „Peame kodanike makse kulutama targalt. Kui parlament suudab seda teha, siis on lootust leida avalikkuselt soojem vastukaja.“

Tallinnasse planeeritavasse külastuskeskusesse tahetakse luua rollimäng koolilastele, kes saaksid kogeda eurosaadiku tööpäeva, mitmeotstarbeline konverentsiruum ja 360kraadise nurgaga kino, mis näitaks Euroopa Parlamenti kui võimsat, noort ja läbipaistvat institutsiooni, mis vastab kodanike vajadustele ja küsimustele.

Tallinna uuendatud külastuskeskus suudaks aastas võtta vastu kuni 28 000 inimest.

Prantsuse eurosaadiku Elisabeth Morin-Chartieri sõnul on nad täheldanud, et noortele meeldib nn Euroopa kogemus, mistõttu ei tohiks keskuse loomisel keskenduda rahale.

Tallinna kontorist saab europarlamendi viimase aja suurim kinnisvarainvesteering pärast seda, kui seitse kuud tagasi otsustas parlament Pariisi kesklinnas asuva Euroopa Maja uuendamiseks maksta 12 miljonit eurot ja nõustus aastas kulutama 6 miljonit eurot üürile.

Samuti on Euroopa Parlament nõustunud üürima pinda Helsingi kesklinnas, makstes ligikaudu 600 000 eurot aastas.