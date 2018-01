Muusikaäris oli eriti töine aastavahetus

“Kampaania õnnestumine sõltub minu hinnangul sisust, mida sa pakud. Kui see kõnetab publikut, siis oled tõllas, ja kui ei kõneta, siis oled mullas,” nentis Tagel.

Rahavoogudest annab ettekujutuse, kui võtta saali mahutavus ja piletihinna keskmine. Osapooled on üldjuhul kokkulepetele avatud ehk korraldajatel tasub tulude kindlustamiseks esinejate ja kontserdipaikadega alati läbi rääkida.

Veedla kogemus näitab, et suurim kuluartikkel on turundus. Saalide täitumise tagab mõistagi ka artisti kaliiber, kuid mida suurem on pakkumine, seda enam loeb reklaami kvaliteet, et konkurentide seast silma paista. “Siiani oleme ise reklaamiga toime tulnud, kasutame küll professionaalide abi, kuid agentuuride teenustest oleme suutnud kõrvale manööverdada,” märkis Veedla.

Esinemispaigale ja tehnikale kuluvad renditasud on ette teada ega moodusta kindlasti suurimat osa eelarvest. Reklaamiga on keerulisem: seda peab vajadusel juurde tellima, vajadusel ka pidurdama. Kui kontsert osutub juba varakult üliedukaks ja saalid enne toimumist välja müüdud, siis pole ka mõtet reklaamile tarbetult kulutada.

Keegi peab põruma

Jõulutuuride arv kasvab iga aastaga. Kui Berit Grupp 2009. aastal alustas, oli iga korraldaja mestis ühe kontserdisarjaga. Lõppenud hooajal aga olid kõvemad vedajad juba kolm tuuri vastutada võtnud. See toob paratamatult kaasa kellegi põrumise.

“See on paratamatus, mida pole võimlaik prognoosida. Kui tuuride arv liiga suureks läheb, siis ühel hetkel ei tasu see enam ära,” nentis Veedla. Õnneks laheneb ülepakkumine isereguleerumise teel ning korraldajad omavaheliste kokkulepete peale aega ja energiat kulutama ei pea.

Suvetuuride puhul lisandub ilmafaktor, mis teeb meelelahutusturust ebastabiilse ja mitte kõige tulusama - kuid õnnestumiste korral on asi seda väärt.

Et elu liiga igav ei oleks, käib meelelahutusärimeestel juba 2018. ja 2019. aasta kontsertide ettevalmistus.