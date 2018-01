MTA: kahtlased ehitusfirmad lähevad luubi alla

Alates jaanuarist peab hankija kontrollima ehitustööde riigihangetel pakkuja ja tema alltöövõtjate töötajate keskmisi töötasusid.

Kui ettevõtte töötajate keskmine töötasu on viimasel kuuel kuul alla 70 protsendi ehitusvaldkonna keskmist, võib hankijal olla alus pakkumus tagasi lükata liiga madala maksumuse tõttu, teatas maksuamet- ja tolliamet.

Maksuameti maksuauditi osakonna üksusejuhi Oscar Õuna sõnul on tegu riigihangetel alapakkumuse hindamise meetmega, kuid selle peamine eesmärk on vältida tööjõumakse mittetasuvate ettevõtjate võidukaks osutumist riigihangetel.

Selleks, et ettevõte saaks oma keskmist töötasu tõendada, on maksuamet ehitusettevõtetele loonud e-maksuametisse/e-tolli „Nõuded ja kohustused“ rubriiki keskmise töötasu tõendi, mida on võimalik ise koostada ning hankijale esitada. Tõendi koostamist on ettevõtte juhatuse liikmel võimalus volitada ka mõnele oma töötajale, kes pakkumuste esitamisega parajasti tegeleb.

Tõendil on kajastatud:

ettevõtja töötajate keskmine töötasu brutosumma; ehitusvaldkonna töötajate keskmine töötasu brutosumma; ettevõtja töötajate ja ehitusvaldkonna keskmise töötasu suhe protsendina; võrdlusperioodi algus ja lõpp; tööjõumaksude deklaratsioonide arv võrdlusperioodil.

"Oleme võtnud eesmärgiks ka hakata seirama, kas riigi ja kohalike omavalitsuste asutused on keskmise töötasu tõendit täiel määral hangetel kasutusse võtnud. Lisaks kutsume ka eratellijaid üles seadma üheks hanke tingimuseks keskmist töötasu, et surve ümbrikupalgast loobuma oleks suurem," ütles Õun.

Loe pikemalt siit, miks tahab maksuamet ümbrikupalga maksjatel jalgealuse tuliseks teha, seda eelkõige ehitussektoris.