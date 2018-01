Ümbrikupalga saaja enam puhta nahaga ei pääse

Liigume pikas plaanis selles suunas, et igasugune maksudega kavaldamine muutuks väga kalliks ja väga ebamugavaks. Rivo Reitmann, maksuameti peadirektori asetäitja

Samas on Jegorovi sõnul teada, et majandusel läheb hästi ja töökäsi on puudu, mistõttu ei tohiks töötajatel olla probleemi leida töökoht, kus makstakse ausalt palka. Seetõttu on tema sõnul alust eeldada, et ei ole ainult nii, et tööandja sunnib ümbrikupalka vastu võtma ja väärib selle eest ainsana karistust, vaid et ka töötajad ise on ümbrikupalga saamisega päri. Seega pakkus Jegorov välja, et võib-olla tasuks ka töötajatele lisanõudeid esitama hakata.

Maksuamet haub plaani

Maksuameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann tunnistas, et sama idee on ametis juba mõnda aega ringelnud. "Maksuamet otsib uusi meetmeid ning üks arutamisel võimalustest ümbrikupalkade vastases võitluses on kindlasti ümbrikupalga saaja suurem vastutus," ütles ta.

Reitmanni sõnul poleks see üks ja ainus meede. "Ümbrikupalgad on Eestis probleem ja selle vastane võitlus on maksuameti prioriteet. Me liigume pikas plaanis selles suunas, et igasugune maksudega kavaldamine muutuks väga kalliks ja väga ebamugavaks," rääkis ta.