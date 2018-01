Bitcoini loojaks pakutakse Eesti teadlast

Los Angelese advokaat Justin Sobaje on veendunud, et bitcoini looja Satoshi Nakamoto on Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi krüptograafia juhtivteadur Helger Lipmaa, kirjutab Postimees.

"Mina pole kindlasti Satoshi ja ma ei saa aru, miks ta just minu nime on välja otsinud," ütles Lipmaa Postimehele. Ta väitis, et tema vaatluste põhjal pole bitcoini autor krüptograaf ning palub oma nime ajakirjanduses mitte mainida.

Kuigi salapärane Nakamoto on esinenud jaapanlasena, siis ei pea tema otsijad seda tõenäoliseks ning eeskätt on sihikul krüptograafid ja arvutiteadlased USAs ja Euroopas.

Bitcoini loojaks on inimene või inimeste grupp, kes esines Satoshi Nakamoto pseudonüümi all. Just selle varjunime all avaldati 2008. aastal artikkel, milles kirjeldati uue virtuaalse valuuta tööprintsiipi, kuid alates 2011. aasta aprillist pole Nakamotost midagi teada. Oma P2P fondi profiilis väitis Nakamoto, et elab Jaapanis ja on sündinud 5. aprillil 1975.

USA jurist Sobaje on aga Nakamoto jälgi ajades jõudnud välja eestimaalase Helger Lipmaani, kirjutas väljaanne. Wikipedia andmeil on doktorikraadiga Lipmaa (sündinud 8. aprillil 1972) eesti krüptograaf, Tartu ülikooli krüptograafia juhtivteadur. "Teda on peetud ka salapäraseks teadlaseks nimega Satoshi Nakamoto," on Wikipedia Lipmaa lühiankeeti veel lisanud.

