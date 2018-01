Vesterbacka plaanib tunnelit 2024. aasta jõulukingiks

„Tunnel on siiski ainult tunnel,“ ütles Vesterbacka. Siiski võimaldab see sündida kahe linna metropolil ja see võimaldab kasvu tulevikus.

„Koos oleme suuremad kui Stockholm või Amsterdam. Kui liidame jõu, läheb siin huvitavaks,“ leidis Vesterbacka.

Kava järgi oleks tunnelil neli jaama: üks Helsingi-Vantaa lennujaamas, üks Espoos, üks Ülemistel Tallinna lennujaama lähedal ja üks Helsingi lähedale rajataval tehissaarel.

Uudiseid on ka n-ö ametlikumast tunneliprojektist. FinEst Linki nime kandev projekt on selgitanud Euroopa Liidu rahaga kahe linna vahelise raudteetunneli kasu ja kulusid, uuringu lõpptulemusi tutvustatakse veebruari alguses.