Elektriga saab peagi kaubelda üle Euroopa

Euroopa süsteemihaldurid ja elektribörsid avavad 13. märtsil ühise üleeuroopalise elektriturgude päevasisese kauplemise süsteemi XBID, mis võimaldab elektriga pakkumispiirkondade vahel kaubelda tund enne tarnet, teatas Elering.

Eleringi energiaturgude osakonna juhataja Elis Paasi sõnul on XBID Euroopa ühtse energiaturu toimimiseks võtmetähtsusega projekt, mille eesmärk on tõsta päevasiseste turgude efektiivsust. "Süsteem võimaldab kauplemist riikide pakkumispiirkondade ja börside vahel ning projekti käivitamisega liidetakse kõikide Euroopa elektribörside piirkonnad," ütles Paas. Esimesed füüsilise elektri tarned toimuvad 14. märtsil.

Seni on Eesti turuosalistel olnud võimalik päevasiseselt kuni üks tund enne tarne algust kaubelda Eesti piirkonna sees ja piiriüleselt kindla hulga riikidega juhul, kui piiriülest ülekandevõimsust on piisavalt. XBID muudab senist olukorda, kus turuosalised said kaubelda ainult elektribörsi Nord Pool piirkondade vahel (Leedu, Läti, Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani). Päevasisesel turul kauplemiseks võimsust eraldi ei reserveerita, vaid kasutatakse varasemast kauplemisest üle jäänud võimsust.

Ühine riikidevaheline korraldus võimaldab elektriga kaubelda Austria, Belgia, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Läti, Leedu, Norra, Hollandi, Portugali, Hispaania ja Rootsi vahel. Ülejäänud Euroopa riigid ühinevad projektiga 2019. aasta kevadel.