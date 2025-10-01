Tagasi 01.10.25, 01:00 Wall Street nautis viimase 15 aasta võimsamat septembrit USA aktsiaturud kerkisid teisipäeval, hoolimata president Donald Trumpi esmaspäevasest tariifirünnakust ning USA valitsuse töö seiskumise ohust.

Samuti kujunes nii S&P 500 indeksil kui Nasdaqi liitindeksi kolmas kvartal viimase viie aasta parimaks.

Foto: Reuters/Scanpix

Dow Jonesi tööstusindeks kerkis 0,18% ja saavutas uue rekordtaseme 46 397,89 punkti juures. S&P 500 lisas 0,41% ning Nasdaqi liitindeks tõusis 0,3%. Nii S&P 500 indeksil kui Nasdaqil kujunes kolmas kvartal viimase viie aasta parimaks ja september viimase 15 aasta tugevaimaks, kirjutas Yahoo Finance. Russell 2000, mis edenes teisipäeval 0,05%, koges parimat kolmandat kvartalit alates 2009. aastast.