Wall Street nautis viimase 15 aasta võimsamat septembrit

Samuti kujunes nii S&P 500 indeksil kui Nasdaqi liitindeksi kolmas kvartal viimase viie aasta parimaks.
Foto: Reuters/Scanpix
Dow Jonesi tööstusindeks kerkis 0,18% ja saavutas uue rekordtaseme 46 397,89 punkti juures. S&P 500 lisas 0,41% ning Nasdaqi liitindeks tõusis 0,3%. Nii S&P 500 indeksil kui Nasdaqil kujunes kolmas kvartal viimase viie aasta parimaks ja september viimase 15 aasta tugevaimaks, kirjutas Yahoo Finance. Russell 2000, mis edenes teisipäeval 0,05%, koges parimat kolmandat kvartalit alates 2009. aastast.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.