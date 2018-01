Turbatootjatel võimalus metsakriisist võita

Keskkonnaminister Siim Kiisler küll nõustus, et olukord Eesti metsades on eriline, kuid tegemist ei ole hädaolukorra seaduse mõistes eriolukorraga, teatas keskkonnaministeerium. Minister kutsus kõiki osapooli mõistvale suhtumisele ning soovitas teha koostööd metsasektori ettevõtetega, mis on keerulises olukorras. Keskkonnaagentuuri andmetel on alates 2017. aasta augustist kuni praeguse ajani olnud üle-eestiliselt järjepidevalt väga sademerohked ilmastikuolud. Samal ajal ei ole soojad ilmad lasknud maapinnal külmuda.

Suur sademete hulk põhjustab metsades üleujutusi. Enamikus kohtades on pinnas selline, et ei kanna, ning lisaks on suur osa metsateedest läbimatud või on neile seatud raskeveokite liiklemise massipiirangud. Läti metsades kuulutati eriolukord välja eelmise aasta lõpus.

Eesti metsa- ja puidutööstus moodustab ligi 5 protsenti Eesti SKPst ja sektoris töötab 40 000 inimest.