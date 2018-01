Hein ja Kütt räägivad suud puhtaks

12. jaanuar 2018, 00:01

Praegu pääseb saartele üksnes praamidega, mis on liiga ebausaldusväärsed. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180112/NEWS/180119918/AR/0/AR-180119918.jpg

Saaremaa taustaga ettevõtjad Raivo Hein ja Raivo Kütt üllatasid uudisega, et tahavad ise omal algatusel Saaremaa silla valmis ehitada. Plaan on tekitanud hulga küsimusi - miks sellega ühtäkki nii kiire on, kust raha võetakse, kas tõesti valitsus ei pea panustama?