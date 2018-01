Rahumaa: Euroopa pesutööstust ootab 2-3% kasv

"Maailma pesutööstuse suurimat turgu Euroopat ootab sel aastal ees stabiilne 2-3% kasv, mida toetab tootmiskulude kasv Aasias ja ühinemiste jätkumine Euroopa pesuturul," hindab suurettevõtja Indrek Rahumaa.

Euroopa juhtiva pesutööstusgrupi AS European Lingerie Group (varasem Lauma International) omanik Rahumaa märkis pressiteate vahendusel, et viimastel aastatel on tootmiskulud hakanud Aasias kiirelt kasvama ja see andnud tõuke tootmise õitsengule Euroopas. "Samuti on näha ühinemiste jätkumist Euroopa endiselt üsna killustunud pesutööstuses. Varasemate aastate vägagi tagasihoidlik kasv on asendumas stabiilse 2-3% kasvuga, mis kindlustab Euroopa kui maailma suurima pesuturu positsiooni," ütles Rahumaa.