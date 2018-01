Kallas soovib Eestisse kinnisvaramaksu

Siim Kallas ütles eile Viimsi valla tulubaasi suurendamisele pühendatud ürtitusel, et kinnisvaramaks oli kunagi maksupoliitika väljatöötamisel kõne all, seda nähti toona kohaliku omavalitsuse tulubaasi ühe komponendina.

"Siiski otsustati sellest poliitilisel põhjutel sel korral loobuda. Tänasel päeval on kinnisvaramaksu debati taaselustamine vajalik," vahendas Delfi Kallase öeldut. "Ideaalis võiksid omavalitsused olla täielikult isemajandavad, mis tähendab, et senisest enam tuleb mõelda, kuidas tulu sisse tuua, mitte ainult rahade ümberjagamisega tegeleda."

Kallas on varem Delfile öelnud, et kinnisvaramaksust oleks rohkem kasu neil omavalitsustel, kus kinnisvara on kallis. Seda saab aga kompenseerida muude regionaalpoliitiliste meetmetega. "Iga maksumuudatus on pakett," ütles Kallas toona.

Täpset lahendust maksumäärade ja muu sellisega ei tahtnud ta praegu välja pakkuma hakata.

