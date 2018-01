Go Bus vahetas juhti

AS GoBus nõukogu kinnitas ettevõtte uueks juhiks ettevõtte senise juhatuse liikme Andrei Mändla, kes hakkab bussifirmat juhtima alates veebruarist.

“Andrei Mändla on suurte kogemustega bussispetsialist, kelle tööd hinnatakse Eestis väga kõrgelt,” kinnitas Go Busi nõukogu liige Tiit Pruuli.

Mändla lisas pressiteate vahendusel, et tema ametisse astumine tuleb ajal, mil ühistranspordisektor teeb läbi suuri muutusi. “Eesti bussindus on huvitavas ajajärgus – haldusreform, tasuta maakonnaliinide tulek, mootorikütuste pidev hinnatõus ning bussijuhtide piisava järelkasvu puudumine on märksõnad, millega tuleb kogu sektori tasandil arvestada ja otsustavalt tegeleda,” ütles Mändla.

Senine, alates 2011. aastast Go Busi juhatuse esimees olnud Enn Randmaa lahkub ametist omal soovil.