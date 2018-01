Paide eksabilinnapea läheb kohtu alla

Ainult tellijale

Kolm aastat tagasi skandaali sattunud Paide endine abilinnapea Janno Lehemets läheb kohtu ette süüdistusega, millest kuulis enda sõnul alles ajakirjanikult. Prokuratuuri väitel aga on Lehemets süüdistusest teadlik.

Mälu värskendamiseks. Äripäev kirjutas kolm aastat tagasi , et reformierakondlasest Paide abilinnapea Lehemets kandideerib riigikogu valimistel, olles eraisikuna pankrotis ning tal on peal ärikeeld. Enne seda algatas Põhja ringkonnaprokuratuur kriminaalasja omastamise, maksejõuetuse põhjustamise ja raamatupidamise kohustuse rikkumise kohta. Nüüd said süüdistuse nii Lehemets kui ka mehe endise firma Transvel Grupi uus juht ja omanik Kardo Peetri, keda nimetab kuriteoteate esitanud pankrotihaldur Andres Tootsman tankistiks ning kellel lasub süüdistus raamatupidamiskohustuse rikkumises.

„See info on mulle nagu uus. See võib minuga seotud olla. Kahtlustus on, aga mitte … Ma ei mäletagi, mille kohta kahtlustus oli,“ kostis Lehemets. „Eks siis tuleb valmistuda, püüan advokaadiga ühendust võtta.“

„Raamatupidamine on kadunud ja ettevõtte juhiks pandi tankist. Nagu sellises olukorras on tavaline: öeldakse, et dokumentatsioon on üle antud uuele juhatuse liikmele, kes ei anna ennast esmalt näole ja siis ei mäleta,“ rääkis Tootsman, kes hakkas omal ajal tegelema varatu firmaga. Maksejõuetuse kohta märkis Tootsman, et Lehemetsa sõbra ettevõttele on liikunud suured summad, kuid ei ole selge, mille eest.

Prokuratuuri sõnul teab Lehemets süüdistusest. „Samuti on süüdistatav kursis, et süüdistusakt on kohtusse saadetud. Süüdistuse esitamine toimub süüdistatava kaitsja osavõtul ja kohus saadab eelistungi aja määramisel kutse nii prokurörile kui ka süüdistatava kaitsjale,“ lükkas Lehemetsa öeldu ümber prokuratuuri pressinõunik Kristina Kostina. Eelistung toimub kuu aja pärast.

Lehemets eitab süüd nii raamatupidamiskohustuse rikkumises, omastamises kui ka maksejõuetuse tekitamises. „Müüsin ettevõtte Peetrile, muud seost ei ole. Kõik oli korrektne, raamatupidamise andsin uuele omanikule üle,“ selgitas Lehemets, kes lootis enda sõnul kriminaalasjas kompromissile jõuda. Võlausaldajatele maksab Lehemets raha tagasi isiklikult, võlgu peab ta veel kaks aastat hüvitama.

Lehemets nimetab ettevõtlusega tegelemist veaks. „Astusin asja sisse, mida ma ei tundnud, ja see oligi kogu viga,“ lausus ta.

Ostis probleemse firma