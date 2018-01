Dividendiinvestori kolm õppetundi

Ainult tellijale

Märten Kress rääkis investor Toomase konverentsil kolmest õppetunnist, mida on saanud oma raha investeerides.

Esimene õppetund on ajastuse kohta: millal on parim aeg oma aktsiaid müüa või osta? Teine õppetund on selle kohta, milliseid dividendiaktsiaid valida – erakordne ettevõte õiglase väärtusega kätte saada võib olla väga hea diil. Nendes kahes asjas on Kress enda sõnul karistuse kätte saanud ja käitumist parandanud. Kolmas õppetund alles käib ja seda ta veel ära lõpetada ei taha, sest olgugi et ohtlik, on see väga kasulik.

