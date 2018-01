Tartu linn ja GoBus sõlmivad bussiliiniveo lepingu

Tartu linn sõlmib täna lepingu bussihanke võitja ASiga GoBus. Bussiliiniveo lepingu allkirjastavad raekojas Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ja ASi GoBus juhatuse esimees Enn Randmaa.

"Tegemist on kahtlemata pöördelise sündmusega Tartu ühistranspordi ajaloos, sest lõpule jõuab diiselbusside ajastu. Samuti on uus liiniveoleping üks suuremaid lepinguid, mis Tartu linnal on tulnud sõlmida - kümneks aastaks sõlmitava lepingu kogumaht on 66 miljonit eurot. Tartlastele tagab see aastateks 2019-2029 mugava ja keskkonnasäästliku ühistranspordi," ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Tartu linnavalitsus kuulutas välja riigihanke Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks 2016. aasta 1. detsembril. Hanketingimuste kohaselt peavad kõik linnaliinidel sõitvat 64 bussi olema uued ja kasutama mootorikütusena metaangaasi. Bussid peavad olema madalapõhjalised ning neis peab olema ratastooli või lapsevankriga sisenemise võimalus.