Branson: nädalavahetus võiks kesta 3-4 päeva

Virgini juht Richard Branson ütleb, et nädalavahetus võiks vabalt kesta 3-4 päeva ning suuri kaotusi sellega ei kaasneks, vahendab portaal Inc.com.

Branson usub, et sa võid elu elada täiel rinnal ning samal ajal ka lõbutseda. Seda kõike lisaks tosinate ettevõtete juhtimisele. Ta räägib tihtipeale ka sellest, kuidas vaba aja kasutamine ja puhkus on väga tähtsad – seda on vaja just enda laadimiseks. Mitmed inimesed väidavad, et tema peamiseks ärisaladuseks on õnnelik olek, mitte äriline taip.

Virgini asutaja kirjutas hiljuti blogipostituse, kus ta rääkis, millised muutused ootavad ees tööturgu seoses tehnoloogia arenguga. Üks huvitavamaid Bransoni väiteid oli see, et tehnoloogia parem kasutamine võimaldab inimestel vähem töötada.

Suuresti on see tingitud väga kiire kommunikatsiooni tekkest, mis võimaldab igasuguseid asju korda saata varasemast tunduvalt kiiremini. See peaks võimaldama inimestel tulevikus vähem töötada. Branson usub, et edaspidi läheb töötajatel vaja ka rohkem personaalset aega.

„Paljud inimesed tahaksid, et nende nädalavahetus kestaks kolm või isegi neli päeva,“ ütles Branson. „Kõigile meeldiks oma lähedastega rohkem aega veeta, rohkem trenni teha ja tervislikumalt süüa. Inimesed tahavad ka reisida ja maailma avastada.“

Produktiivsus ei vähene

Kas väiksem tööaeg tähendab ka väiksemat produktiivsust? Branson arvab, et mitte. „Kui sa töötad efektiivsemalt, siis ei peaks olema põhjust, miks inimesed ei võiks vähem tunde töötada,“ ütles Branson.

Üks selge tehnoloogiline areng, mis seda ideed toetab, on ühenduvus, mis on muutunud väga efektiivseks. Kui töötajatel on teatud ligipääs tehnoloogiale, siis nad saavad töötada igal pool. Täistööajaga töötajatele pakutakse aina rohkem võimalusi teha tööd kodus.

„Töötamine muutub järjest paindlikumaks ja me võtame selle arengu Virgini juhtkonnas hea meelega vastu. Inimestel on nüüd palju rohkem võimalusi otsustada, kuidas, millal ja kus nad töötavad,“ ütles Branson. „Ma arvan, et see trend jätkub ka järgmistel aastatel.“

Hea ühenduvus on tekitanud ka olukorra, kus vabakutseliste töötajate arv on järsult tõusnud. Modernne tööturg on muutunud selliseks, et lisaks täistööga töötajatele tegutsevad firmas ka vabakutselised töötajad. See trend on veelgi tugevnemas, sest lausa 60 protsenti ettevõtetest loodab vabakutselisi töötajaid palgata rohkem kui täistööajaga töötajaid.

Tehnoloogia röövib ka töökohti

Tõsi, tehnoloogia hakkab töökohti siiski ka röövima. Näiteks võib tuua juhita autod, lennukid või masinad, mis võtavad järjest rohkem üle inimeste tööd. Suur osa töökohtadest kaob tulevikus lihtsalt ära. Samas võimaldab innovatsioon uute töökohtade tekkimist. Me ei pruugi veel teadagi, milliseid töökohti tehnoloogia loob.

Internetiajastu alguses oli sama moodi. Praeguseks on tekkinud sotsiaalmeedia haldajad, veebiarendajad, rakenduste arendajad, internetiturundajad, blogijad ja palju muudki. Tegelikult on selle tehnoloogia arenguga töökohti juurde tulnud.

Kas me näeme tulevikus siis paljusid erinevaid ja uusi töökohti, vabakutseliste osakaalu suurenemist ja töötundide vähenemist? Branson arvab, et jah. Kuidas peaks aga vähem töötavatele inimestele, kelle stressitase on samuti madalam, palka maksma?

„inimestele peaks vähema aja eest rohkem palka maksma, et nad saaksid ka oma vaba aja sisustamist rahastada,“ ütles Branson. „Seda tasakaalu on raske leida, aga see on võimalik.“