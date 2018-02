Põllumeeste rapsitehas sai nurgakivi

Täna pandi pidulikult nurgakivi Farm In Productions OÜ õlikultuuride töötlemise tehasele. Tehas ehitatakse Järvamaale Imaverre. Nurgakivi olid tulnud panema ühistu liikmed ja ka maaeluminister Tarmo Tamm.

Uus tehas on Eesti piimatootjate ühisprojekt, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat.

Projekti toetatakse ka Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ligi 2 miljoni euroga. Tehase rajamise eeldatav maksumus on 8 miljonit eurot.

Uues tehases hakatakse tootma rapsiseemnest rapsikooki ja rapsitoorõli. Aastas suudab tehas töödelda 42 000 tonni rapsiseemet. Valitud pressimistehnoloogiaga on võimalik töödelda ka teisi Eestis kasvatatavaid õlikultuure nagu lina, kanep ja sojauba.

Õlikultuuride töötlemise tehas ehitatakse 1,8 hektarile ja esimene etapp, 15 000 tonni mahutav teraviljahoidla, peab valmis olema 2018. aasta saagikoristuseks.

Tehast rajab ehitusettevõte Wesico Project OÜ.

Vaata fotosid ja loe pikemalt Äripäeva põllumajanduse teemaveebist.