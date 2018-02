Läti ekspert: oma viga, kui oled palgaga rahulolematu

Arvestades, et Läti palgatase pole eriti kõrge, on tegelikult paljudele jõukohane muuta oma elu paremas suunas, rääkis täna Lätis toimunud tööturu-teemalisel konverentsil IT-firma juht.

"Selleks on vaja kätte võtta ja alustada IT-õpinguid. Pole oluline, kui vana te olete ja milline on teie praegune elukutse, põhimõtteliselt pole IT-sektoris ametioskuste omandamine sugugi pikk protsess. Selleks, et alustada iseseisvalt tööd, piisab vaid kuuest kuust,“ rääkis täna Läti tööturu probleemidele pühendatud konverentsil IT-ettevõtte Accenture Läti osakonna personalijuht Zanda Arnava.

Mille poolest on IT haridus hea, küsis ta ja vastas ise: „Selle poolest, et seda ei pea õppima koolipingist, selle võib omandada ka hiljem, lisaks haridusele, mis teil juba on. Ja seejärel võite te saada lausa kahe valdkonna eksperdiks.“

Kuid mida on siiski tingimata vaja, et saada IT-alal heaks? Ekspert nentis, et tõesti, mingi taust peab olema – näiteks kõrgharidus, ükskõik millisel muul alal.

„Võtame näiteks õpetajad. Neid on piisavalt palju ja nad räägivad pidevalt oma madalast palgast,“ vahendas Dienas Bizness Arnava juttu. „Kui laulmisõpetaja kurdab oma 300eurose palga pärast, siis see on ainult tema probleem, et ta ei taha midagi teha. Kui ta on palgaga rahulolematu, peab ta minema IT-sektorisse. Pool aastat väljaõpet, ja kõik, ta võib hakata teenima minimaalselt 900 eurot kuus!“ rääkis Arnava.

Tema sõnul ei maksa arvata, et IT-sektor on ainult programmeerimine, milleks on vaja läbida pikk ja keeruline õpe. See pole enam kaugelt ainult programmide kirjutamine, seal on lisaks veel umbes 30 töölõiku hea palgaga. Ja neid ameteid võivad tema sõnul õppida ökonomistid, juristid, logistikaspetsialistid, ärianalüütikud, disainerid jt.

Just noortel on Arnava sõnul oluline mõista, et humanitaarharidus on hea, kuid ei taga tulevikus tööd. „Noortele on vaja elukutset, mis on alati nõutud,“ rääkis ta. „Ja see on kahtlemata infotehnoloogia. Nagu ütles kunagi ühe Läti panga juht: ma olen suure IT-firma juht, millel on vaid pangalitsents,“ võttis Dienas Bizness tema esinemise kokku.