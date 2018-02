Saaremaa tööstused nõuavad Elektrilevilt kahjusid sisse

Läinud neljapäeval Saaremaad tabanud elektrikatkestuste laviin tekitas sedavõrd suuri kahjusid, et Saaremaa Piimatööstus suutis tehase käivitada alles laupäeva hilistel tundidel, ja seda laenuks saadud seadmetega, kirjutas Saarte Hääl.

Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine ütles, et on 25 aastat piimanduses töötanud ja tal ei ole kunagi nii äkilist ja keerulist situatsiooni tekkinud. Elektrikatkestus tabas tööstust ajal, mil juustutootmine oli täies hoos ning seisaku tõttu hangus kahe katla toodang torudesse. Pärast oli tegemist, et süsteemid taas töökorda saada, kirjeldas Kivine väljaandele.