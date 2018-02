Eesti apteegiturg - lahku või skeemita

Apteegituru värskeim uudis saabus äsja, kui Leedu firmale kuuluv Euroapteek andis teada, et ostab soomlaste Ülikooli Apteegi keti ja nende hulgimüügifirma, kirjutab Eesti Päevaleht.

Võib oletada, et soomlaste müügiotsuse taga on apteekide omandipiirangud kehtestav reform, mis muutis nende väljavaated Eestis veelgi kesisemaks, kirjutab Päevaleht . Sisuliselt oli Ülikooli Apteegil valida, kas hakata skeemitama nagu teisedki turuosalised ning otsida lahendusi, kuidas seadustest mööda hiilida, või loobuda sellest trallist ja Eestist lahkuda.

Sama valik – kas skeemitada või loobuda – on ka turul teist kohta hoidval Benul. Teadupärast loodavad nad ise kolmandale võimalusele, sest Benu Saksamaa emafirmal Phoenix Groupil on pooleli vaidlus Eesti riigijuhtidega. Phoenix Group nimetab apteegireformi sundvõõrandamiseks ja firma arvates rikub reform Eesti ja Saksamaa vahelist lepet.

Eesti apteegiturul tegutsevat Apothekat ja Südameapteeki peetakse Margus Linnamäe Magnum Medicali kontrolli all olevaks - kuid kuna juriidiliselt pole kahel ketil seost, ei saa ka konkurentsiamet midagi ette võtta, kirjutab Eesti Päevaleht.

Ka pärast Ülikooli Apteegi omandamist jääb Euroapteegi turuosa kõige väiksemaks.

Apteegituru ümber toimuv on justkui tabu, millest ei taha poliitikud ega ametnikud avalikult rääkida. Ka laiem avalikkus ei pruugi probleemi tõsidusest enne aru saada, kui ühel päeval avastatakse, et lihtne ravim maksab varasema viie asemel näiteks 25 eurot. Just seda võib konkurentsi puudumine ja isemajandavad proviisoriapteegid kaasa tuua, nendib Päevaleht.

