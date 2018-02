Kohus peab Tallinna Sadama eksjuhtide kriminaalasja eelistungit

Annikovale ja Tambergile heideti ette Tallinna Sadama endise juhi Ain Kaljuranna altkäemaksu võtmisele kaasa aitamist aastatel 2009-2011 Tallinna Sadama partnerite esindajatelt. Septembris ei andnud Annikova kui ka Tamberg pärast kokkuleppe sõlmimist ajakirjanikele ühtegi kommentaari.

Prokurör Laura Feldmanis selgitas, et iga kord on Annikova ja Tambergi kaasabil kantud üle konkreente summa, mis on läbi veel ühe äriühingu jõudnud ettevõtete Locatore Group OÜ ja Aka Auto OÜ arvetele. Lisaks on altkäemaksu antud Kaljurannale ka laenuna, sellele on ka Annikova ja Tamberg kaasa aidanud – laenulepinguid vormistanud ja aidanud kasutada pangakontot laenu üle kandmiseks.

Annikova ja Tambergi osalusel on ka rahapesu toime pandud: Ain Kaljuranna ebaseaduslike tulude päritolude ja tegeliku omaniku varjamine, kasutades selleks jällegi firmasid Aka Auto ja Locatore Group. "Nende äriühingute majandustegevusest laekunud varasid on varjatud ja kasutatud Kaljuranna juhtnööride järgi erinevate tema poolt määratud kulutuste katteks," ütles Feldmanis.

Tambergi lõplik karistus on tingimisi 3 aastat 11 kuud ja 27 päeva 4aastase katseajaga, lisaks peab ta tasuma sunniraha 1175 eurot. Annikova lõplikuks karistuseks jäi 2 aastat, 6 kuud ja 27 päeva tingimisi vangistust, lisaks peab ta samuti maksma sunniraha 1175 eurot.