Sarapuu ja Laasi arvati Energiaagentuuri nõukogust välja

Keskerakonna tuntud poliitikud Arvo Sarapuu ja Lauri Laasi arvati välja Tallinna keskkonnaameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuuri säästva energia nõukogust.

Mäletatavasti asus jõustunud kriminaalkaristuse tõttu riigikogust lahkuma pidanud Laasi 2016. aasta jaanuaris tööle Tallinna linnale kuuluvas ASis Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus arendusjuhina. Konkurssi sellele ametikohale ei korraldatud, sest tollase abilinnapea Arvo Sarapuu kinnitusel seda tegema ei pidanud.

„See pole mingi „tiksuja“ amet, vaid reaalne töö ning seetõttu ma hindan teda. Näha on ka, et Laasit see teema huvitab,“ kiitis Sarapuu siis Laasi uut töökohta.

Sama aasta sügisel määras linnavalitsus Laasi Energiaagentuuri säästva energia nõukogu liikmeks. Selleks suurendati nõukogu ühe liikme võrra 13-liikmeliseks.

Lisaks Lauri Laasile arvatakse nüüd nõukogu koosseisust välja Eesti Teaduste Akadeemia liige ja Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Anto Raukas, Tallinna Tehnikaülikooli professor Roode Liias ja Eesti Kirikute Nõukogu nõunik Tõnu Karu.

Nõukogu koosseisu täiendatakse viie uue liikmega: Tuuliki Kasonen, Helen Sooväli-Sepping, Ain Laidoja, Arvi Hamburg ja Jarek Kurnitski. Kasonen on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht, Sooväli-Sepping on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur, Laidoja on Eesti Biokütuste Ühingu liige, Hamburg on Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees ja Kurnitski on Tallinna Tehnikaülikooli professor, inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor.

Tallinna Energiaagentuuri põhiülesandeks on Tallinna linna säästva energiamajanduse planeerimine ja arendamine.