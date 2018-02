Soome autotehas käivitab suurvärbamise

Soomes Uusikaupunkis asuvas Valmet Automobile'i autotehases luuakse juurde 1000 uut töökohta, mis tõstab ettevõtte tööliste arvu 4500ni.

Soome läänerannikul Uusikaupunkis asuva Valmet Automotive'i tehase juhtkond teatas, et kavatseb sel aastal juurde palgata tuhat uut töölist, vahendas Yle.

Üleriigiline värbamiskampaania käivitub juba kevadel. Alustuseks hakatakse otsima tootmisinsenere, hiljem lisanduvad otsingud, millega loodetakse leida tootmistsehhidesse töölisi. Eelmisel aastal palkas Valmet Automotive oma tehasesse üle 2000 töötaja.

Soome ainsas sõiduautosid valmistavas tehases toodetakse A- ja GLC-klassi Mercedes-Benze, varem veeresid Uusikaupunki tehasest välja Opelid, Ladad, Saabid ja Porsched.

Valmet Automotive on asutatud 1968. aastal ning see pakub teenuseid suurtele autotootjatele. Ettevõtte üks omanikke on erakapitalifirma Pontos Group, kelle kinnisvaraportfelli kuuluvad ka näiteks Viru Keskus ja Viru hotelli hoone.