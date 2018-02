Indrek Tarand: ega ma Igor Mang pole

Mis sellest vastusest välja võib lugeda?

Sellest võib välja lugeda, et Arturi kui persooniga teen ma koostööd alates aastast 1980, kui me koos Moskav olümpiamänge boikottisime. Ma arvan, et see on väga pädev ja konkreetne vastus.

On. Olgu. Seega te ei ütle praegu välja midagi?

Ei ütle, sest ma näen küll kuidas parteilased rebivad ja on päikesekalendris aasta aega ette roninud. Ma ei pea vajalikuks, et pidada 2019. aasta märtsi valimise võitlusi käesoleva aasta veebruaris.

Muidu on Vabaerakond sümpaatne?

Muidugi on, neil on vähestena soov tegeleda ka Eesti kitsaskohtade analüüsi ja parandamisplaanidega. Teistel ma seda ei näe. Mäletate – kõik lubasid presidendivalimiste korra ära muuta. Nelja aasta pärast jälle avastame, et meil on ikka kehv kord.

Seega enne kui jõulude ajal pole teil plaanis valimistest rääkida?

Igast asjast tuleb rääkida ikka siis, kui on asi. Kui on rukkilõikus, räägime rukkilõikusest. Kui on seatapp, räägime seatapust. Ega ma Igor Mang ei ole, et tean, mis järgmisel aastal juhtub.