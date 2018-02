Riik maksab Edelaraudteele 1,7 miljonit

Ainult tellijale

Valitsus otsustas Edelaraudteega peetavast 2,8 miljoni eurosest kohtuvaidlusest maksta ennetavalt 1,7 miljonit eurot ja sellega pääseda võimalike viiviste suurenemisest.

„Valitsus otsustas reservist eraldada 1,7 miljonit eurot selleks, et tasuda Edelaraudteele 2014. aastal ennetähtaegselt ülesöeldud raudteeveolepingu eest. Tunnistame, et see oli summa, mis jäi ettevõttel teenimata,“ ütles majandusminister Kadri Simson valitsuse pressikonverentsil ja lisas, et samal ajal käib kohtuvaidlus, kus Edelaraudtee soovib suuremat kompensatsiooni.

Riigil ja Edelaraudteel on pooleli kohtuvaidlus, kui suures ulatuses peaks riik raudteefirmale lepingu ennetähtaegset katkestamise eest kulusid hüvitama. Jutt on 2012. aastast, kui riik otsustas uued Stadleri rongid anda Elektriraudtee, praeguse nimega Elroni käsutusse ning ütles seejärel Edelaraudteega liinivedude lepingu üles.